La mappa delle trasferte racconta una verità chiara: quando c’è passione vera, i numeri parlano da soli. In cima spicca Roma – Juve con 3.500 presenze e Cremonese – Milan con 2.436, entrambe sold out: dati che certificano la forza di piazze capaci di spostare migliaia di persone anche lontano da casa. Molto forte anche Albinoleffe – Vicenza, 513 tifosi al seguito e settore ospiti esaurito, così come Potenza – Benevento con 500 e Sud Tirol – Venezia con 700 presenze e sold out.

Bene anche Modena – Padova (710) e Sampdoria – Bari (672), numeri importanti che confermano entusiasmo e radicamento.

In un quadro segnato da diverse trasferte vietate, questi dati assumono ancora più peso: dove si può viaggiare, il sostegno non manca. E quando il settore ospiti si riempie, il segnale è uno solo: la passione continua a vincere.

Serie A

Cremonese – Milan (2436, sold out)

Roma – Juve (3500, sold out)

Sassuolo – Atalanta (745)

Como – Lecce (563, fid., no gruppi organizzati)

Parma – Cagliari (1.026)

Verona – Napoli (vietata)

Torino – Lazio (vietata)

Inter – Genoa (vietata)

Udinese – Fiorentina (vietata)

Pisa- Bologna

Se. B

Sampdoria – Bari (672)

Modena – Padova (710)

Empoli – Cesena (155)

Monza – Entella (37)

Mantova – Carrarese (114)

Catanzaro – Frosinone (40)

Sud Tirol – Venezia (700 sold out)

Spezia – Reggiana (vietata)

Pescara – Palermo (vietata)

Avellino – Stabia (vietata)

Ser. C- gir. A

Dolomiti Bell. – Renate (0)

Inter – Alcione (0)

Arzignano – Novara (vietata)

Brescia – Lecco (vietata)

AlbinoLeffe – Vicenza (513, sold out)

Giana Erminio – Pro Vercelli (vietata)

Pro Patria- V.Verona (0)

Trento- Lumezzane

Cittadella- Ospitaletto

Pergolettese- Triestina

Serie C- gir. B

Arezzo – Ravenna (400)

Sambenedettese – Livorno (vietata)

Forlì – Torres (28)

Ascoli – Carpi (8)

Perugia – Pineto (4)

Bra – Pianese

Vis Pesaro – Pontedera

Ternana – Campobasso

Guidonia – Gubbio

Ser. C- girone C