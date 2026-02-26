La mappa delle trasferte racconta una verità chiara: quando c’è passione vera, i numeri parlano da soli. In cima spicca Roma – Juve con 3.500 presenze e Cremonese – Milan con 2.436, entrambe sold out: dati che certificano la forza di piazze capaci di spostare migliaia di persone anche lontano da casa. Molto forte anche Albinoleffe – Vicenza, 513 tifosi al seguito e settore ospiti esaurito, così come Potenza – Benevento con 500 e Sud Tirol – Venezia con 700 presenze e sold out.
Bene anche Modena – Padova (710) e Sampdoria – Bari (672), numeri importanti che confermano entusiasmo e radicamento.
In un quadro segnato da diverse trasferte vietate, questi dati assumono ancora più peso: dove si può viaggiare, il sostegno non manca. E quando il settore ospiti si riempie, il segnale è uno solo: la passione continua a vincere.
Serie A
- Cremonese – Milan (2436, sold out)
- Roma – Juve (3500, sold out)
- Sassuolo – Atalanta (745)
- Como – Lecce (563, fid., no gruppi organizzati)
- Parma – Cagliari (1.026)
- Verona – Napoli (vietata)
- Torino – Lazio (vietata)
- Inter – Genoa (vietata)
- Udinese – Fiorentina (vietata)
- Pisa- Bologna
Se. B
- Sampdoria – Bari (672)
- Modena – Padova (710)
- Empoli – Cesena (155)
- Monza – Entella (37)
- Mantova – Carrarese (114)
- Catanzaro – Frosinone (40)
- Sud Tirol – Venezia (700 sold out)
- Spezia – Reggiana (vietata)
- Pescara – Palermo (vietata)
- Avellino – Stabia (vietata)
Ser. C- gir. A
- Dolomiti Bell. – Renate (0)
- Inter – Alcione (0)
- Arzignano – Novara (vietata)
- Brescia – Lecco (vietata)
- AlbinoLeffe – Vicenza (513, sold out)
- Giana Erminio – Pro Vercelli (vietata)
- Pro Patria- V.Verona (0)
- Trento- Lumezzane
- Cittadella- Ospitaletto
- Pergolettese- Triestina
Serie C- gir. B
- Arezzo – Ravenna (400)
- Sambenedettese – Livorno (vietata)
- Forlì – Torres (28)
- Ascoli – Carpi (8)
- Perugia – Pineto (4)
- Bra – Pianese
- Vis Pesaro – Pontedera
- Ternana – Campobasso
- Guidonia – Gubbio
Ser. C- girone C
- Potenza – Benevento (500, sold out)
- Picerno – Altamura (64)
- Siracusa – Casertana (vietata)
- Salernitana – Catania (24, viet. res.)
- Foggia – Casarano (vietata)
- Trapani – Atalanta U23
- Cavese – A. Cerignola
- Monopoli – Crotone
- Giugliano – Latina
- Cosenza – Sorrento