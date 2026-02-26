La mappa delle trasferte racconta una verità chiara: quando c’è passione vera, i numeri parlano da soli. In cima spicca Roma – Juve con 3.500 presenze e Cremonese – Milan con 2.436, entrambe sold out: dati che certificano la forza di piazze capaci di spostare migliaia di persone anche lontano da casa. Molto forte anche Albinoleffe – Vicenza, 513 tifosi al seguito e settore ospiti esaurito, così come Potenza – Benevento con 500 e Sud Tirol – Venezia con 700 presenze e sold out.

Bene anche Modena – Padova (710) e Sampdoria – Bari (672), numeri importanti che confermano entusiasmo e radicamento.

In un quadro segnato da diverse trasferte vietate, questi dati assumono ancora più peso: dove si può viaggiare, il sostegno non manca. E quando il settore ospiti si riempie, il segnale è uno solo: la passione continua a vincere.

Serie A

  • Cremonese – Milan (2436, sold out)
  • Roma – Juve (3500, sold out)
  • Sassuolo – Atalanta (745)
  • Como – Lecce (563, fid., no gruppi organizzati)
  • Parma – Cagliari (1.026)
  • Verona – Napoli (vietata)
  • Torino – Lazio (vietata)
  • Inter – Genoa (vietata)
  • Udinese – Fiorentina (vietata)
  • Pisa- Bologna

Se. B

  • Sampdoria – Bari (672)
  • Modena – Padova (710)
  • Empoli – Cesena (155)
  • Monza – Entella (37)
  • Mantova – Carrarese (114)
  • Catanzaro – Frosinone (40)
  • Sud Tirol – Venezia (700 sold out)
  • Spezia – Reggiana (vietata)
  • Pescara – Palermo (vietata)
  • Avellino – Stabia (vietata)

Ser. C- gir. A

  • Dolomiti Bell. – Renate (0)
  • Inter – Alcione (0)
  • Arzignano – Novara (vietata)
  • Brescia – Lecco (vietata)
  • AlbinoLeffe – Vicenza (513, sold out)
  • Giana Erminio – Pro Vercelli (vietata)
  • Pro Patria- V.Verona (0)
  • Trento- Lumezzane
  • Cittadella- Ospitaletto
  • Pergolettese- Triestina

Serie C- gir. B

  • Arezzo – Ravenna (400)
  • Sambenedettese – Livorno (vietata)
  • Forlì – Torres (28)
  • Ascoli – Carpi (8)
  • Perugia – Pineto (4)
  • Bra – Pianese
  • Vis Pesaro – Pontedera
  • Ternana – Campobasso
  • Guidonia – Gubbio

Ser. C- girone C

  • Potenza – Benevento (500, sold out)
  • Picerno – Altamura (64)
  • Siracusa – Casertana (vietata)
  • Salernitana – Catania (24, viet. res.)
  • Foggia – Casarano (vietata)
  • Trapani – Atalanta U23
  • Cavese – A. Cerignola
  • Monopoli – Crotone
  • Giugliano – Latina
  • Cosenza – Sorrento
