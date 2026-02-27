Roma-Juventus si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma domenica 1° marzo 2026 alle ore 20.45. I padroni di casa si trovano attualmente al quarto posto in classifica, a quota 50 punti, assieme al Napoli. Immediatamente sotto la Juventus, al quinto posto in classifica, a 46 punti. I giallorossi hanno vinto nell'ultima gara di campionato, portando a casa tre punti contro la Cremonese. Una sconfitta, invece, per i bianconeri, superati in casa dal Como. Nel corso della settimana, sono stati eliminati dalla Champions League dal Galatasaray, in una bella sfida che ha visto i bianconeri protagonisti, nonostante il risultato.

Una sfida dal sapore di Champions League, quindi: entrambe le squadre sono in piena lotta per ottenervi un posto.

I precedenti di Roma-Juventus

Roma-Juventus si è tenuta 89 volte a Roma. Si contano 27 vittorie finora ottenute dalla Juventus, contro le 33 vittorie della Roma. Il dato dei pareggi ammonta a 33. Equilibrata anche la differenza reti: 129 per i padroni di casa, 106 per gli ospiti. Nel girone di andata, la gara a Torino è terminata con una vittoria dei torinesi, per 2-1, nello scorso dicembre.

Probabili formazioni

Mister Gasperini ha in mente un 3-4-2-1, affidandosi a Malen come unica punta. Contro la Juventus, Dybala dovrebbe andare almeno in panchina. Rientra in gruppo El Shaarawy.

Le condizioni di Soulé, invece, sono da valutare, ma è probabile che non ce la faccia per il match di domenica sera.

Spalletti invece ritrova Kalulu e Bremer, ma dovrà fare a meno di Locatelli, out a causa di una squalifica. A sostituirlo ci potrebbe essere Koopmeiners. Un occhio ai diffidati: Wesley, Ndicka, Mancini e El Aynaoui per la Roma, mentre per la Juventus c'è McKennie. Il tecnico toscano potrebbe far scendere in campo gli undici con il 4-2-3-1.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Wesley, Zaragoza, Malen.

Allenatore: Gasperini.

Panchina: 95 Gollini, 70 De Marzi, 87 Ghilardi, 12 Tsimikas, 2 Rensch, 24 Ziolkowski, 3 Angelino, 21 Dybala.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, McKennie, Yildiz, David.

Allenatore: Spalletti.

Panchina: 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 32 Cabal, 18 Kostic, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 13 Boga, 21 Miretti, 20 Openda