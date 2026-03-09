Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha commentato con equilibrio la vittoria del Milan nel derby, pur sottolineando che “l’Inter ora ha 7 punti di vantaggio ed è la più forte”. Allegri ha evidenziato come la sua squadra abbia lavorato intensamente per sei‑sette mesi al fine di arrivare a marzo nelle migliori condizioni, ma ha altresì ricordato che ora “ci sono le partite che contano e si decide la stagione”.

Il commento post‑derby

Nel post‑partita, Allegri ha riconosciuto i meriti dell’Inter, definendola la squadra più forte nonostante il successo rossonero.

“Noi siamo stati molto bravi”, ha dichiarato, “potevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri ma dobbiamo essere contenti perché abbiamo allungato”. Ha inoltre raccontato un momento significativo: “Cardinale è venuto nello spogliatoio – ci ha fatto molto piacere: sappiamo che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare. Ora c’è una vittoria in meno per il nostro obiettivo”.

Il contesto della stagione

Il tecnico ha ribadito che il lavoro svolto nei mesi precedenti ha permesso alla squadra di arrivare a marzo nelle migliori condizioni. “Abbiamo lavorato 6‑7 mesi per arrivare a marzo al meglio: ora ci sono le partite che contano e si decide la stagione”, ha affermato.

L’attenzione è dunque tutta rivolta al prosieguo del campionato, con la consapevolezza che la lotta per lo scudetto è ancora aperta, ma con l’Inter in posizione di forza.

Il giudizio prudente

Il giudizio prudente di Allegri è stato confermato anche ai microfoni di DAZN, dove ha ribadito che “l’Inter ha 7 punti di vantaggio, sono tanti e resta la squadra più forte”. Ha aggiunto che il Milan ha lavorato bene per arrivare a marzo nelle migliori condizioni, sottolineando che “questi sono i mesi decisivi”.