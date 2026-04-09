La Juventus vuole avvicinarsi sempre più al quarto posto che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Dopo il successo casalingo contro il Genoa, i bianconeri saranno di scena alla New Balance Arena nella sfida contro l'Atalanta che ha recuperato terreno e si è avvicinata alle posizioni europee. Spalletti punta su Yildiz ma deve fare a meno di Perin, McKennie e Vlahovic, mentre Palladino si affida a Krstovic e De Ketelaere.

4-2-3-1 per Spalletti, ballottaggio Boga- Miretti

Il modulo sarà confermato, il 4-2-3-1 che sta dando tante soddisfazioni al tecnico di Certaldo.

Spalletti ha le idee chiare sull'undici titolare con un solo dubbio di formazione che riguarda il ruolo di trequartista vista la squalifica di McKennie. Ballottaggio tra Boga e Miretti, con l'ivoriano leggermente favorito. In attacco, spazio a Yildiz e Conceicao sulle corsie e con la conferma di Jonathan David nel ruolo di prima punta. Out Dusan Vlahovic che ha accusato un problema al soleo durante il riscaldamento contro il Genoa e dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni.

Assente anche Perin che sarà sostituito da Di Gregorio che ha riacquistato fiducia dopo il rigore parato e la buona prestazione offerta contro il Genoa. In difesa tutto confermato con Kalulu e Cambiaso sulle corsie esterne, mentre la coppia centrale sarà composta da Bremer e Kelly che ha ormai superato definitivamente nelle gerarchie Gatti.

3-4-2-1 per Palladino, ballottaggio Zalewski-Raspadori

Ottimo momento di forma per l'Atalanta che arriva da due vittorie consecutive contro Verona e Lecce. Vittorie che hanno permesso alla Dea di avvicinarsi alle posizioni europee e di giocarsi il tutto per tutto nel big match di sabato per provare a rientrare in maniera definitiva nella lotta al quarto posto.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Palladino dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 3-4-2-1. In attacco fari puntati su Nikola Krstovic, autore di 9 reti in campionato. L'ex Lecce guiderà il reparto offensivo supportato da De Keteleaere e Zalewski, in vantaggio su Raspadori. Non si escludono però sorprese visto il buon momento di forma dell'attaccante azzurro.

A centrocampo confermata la cerniera formata da capitan De Roon ed Ederson, osservato speciale ed obiettivo proprio della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. In difesa, buon momento di forma per Giorgio Scalvini che dopo i ripetuti stop fisici ha ritrovato continuità ed un ottimo rendimento. Tra i pali confermato Marco Carnesecchi che come Ederson è sul taccuino della Vecchia Signora per l'estate.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 125 i precedenti tra le due compagini con uno storico nettamente favorevole ai bianconeri viste le 68 vittorie contro le 13 dei padroni di casa. Nella sfida della passata stagione, il match terminò in parità con il risultato di 1-1 e con le reti di Retegui per la Dea e di Kalulu per la Vecchia Signora.

Atalanta(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic.

Juventus(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Boga, Yildiz; David.