Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina, superando l’Inter per 1‑0 grazie a una rete decisiva siglata da Estupiñán al 35’ del primo tempo. Questo risultato permette ai rossoneri di riportarsi a sette punti di distanza dalla capolista.

La partita e il momento decisivo

La rete che ha sbloccato il punteggio è arrivata nel corso della prima frazione di gioco. Estupiñán è stato l’autore del gol, capitalizzando un’azione ben costruita da Fofana. Con un sinistro preciso, ha superato la difesa nerazzurra, portando in vantaggio la sua squadra. Nella ripresa, nonostante i tentativi di rimonta e i cambi effettuati da Chivu, l’Inter non è riuscita a trovare la via del pareggio, subendo la sconfitta nel sentito derby milanese.

Impatto in classifica

Con questa importante vittoria, il Milan riduce il distacco dall’Inter in classifica, portandosi a sette lunghezze. Il successo nel derby della Madonnina non solo rafforza la posizione dei rossoneri, ma riaccende le speranze nella lotta per lo scudetto. La vittoria nel derby rappresenta un segnale di forza e determinazione nella volata finale del campionato.

Dettagli storici e record

Si registra un primato per Estupiñán: si tratta del suo primo gol in Serie A e del primo gol segnato da un calciatore ecuadoriano in un derby tra Milan e Inter. Inoltre, è la prima volta dal campionato 2010-11, sotto la guida di Allegri, che il Milan riesce a vincere entrambi i derby stagionali in Serie A.