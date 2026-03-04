L’Atletico Madrid si è qualificato per la finale della Coppa del Re, eliminando il Barcellona nonostante la sconfitta per 3-0 subita al Camp Nou. I catalani avevano coltivato la speranza di una rimonta, ma il vantaggio maturato nella gara d’andata si è rivelato decisivo per il passaggio del turno.

Il ritorno al Camp Nou e la rimonta sfiorata

Nel match di ritorno disputato al Camp Nou, il Barcellona ha imposto il proprio gioco fin dall’inizio. La squadra blaugrana è riuscita a sbloccare il risultato al 29’ grazie a un gol di Bernal. Poco prima dell’intervallo, un rigore trasformato da Raphinha ha raddoppiato il vantaggio.

Nella ripresa, Bernal ha siglato la sua doppietta personale intorno al 72’, portando il risultato sul 3-0. Nonostante l’ottima prestazione, questa vittoria non è stata sufficiente per raggiungere i tempi supplementari, data la differenza reti.

La qualificazione dell’Atletico e la finale in programma

L’Atletico Madrid, squadra che non vince la Coppa del Re dal 2013, è riuscito a difendere con successo il 4-0 ottenuto nella gara d’andata. Questo risultato garantisce la qualificazione alla finale, in programma il 18 aprile a Siviglia. L’avversario dei Colchoneros sarà la vincente del derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

La ventesima finale per l’Atletico Madrid

L’Atletico raggiunge la finale per la prima volta dal 2013, anno dell’ultimo successo nella competizione.

Si tratta della ventesima finale nella storia del club madrileno in Coppa del Re. Il Barcellona, pur uscendo a testa alta dopo una partita combattuta, non è riuscito a ribaltare il risultato complessivo della doppia sfida.