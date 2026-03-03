Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, l’Inter starebbe seriamente valutando l’idea di riportare alla Pinetina Raoul Bellanova. Una suggestione di mercato che nasce da più fattori e che potrebbe trovare concretezza già nella prossima estate. In casa nerazzurra, infatti, il futuro di Denzel Dumfries appare tutt’altro che scontato: l’olandese è uno dei principali indiziati a lasciare Milano, anche per esigenze di bilancio, e una sua eventuale cessione aprirebbe inevitabilmente un vuoto sulla corsia destra. Bellanova, in quest’ottica, rappresenterebbe un profilo ideale per età, caratteristiche e conoscenza del campionato.

Un ritorno carico di significati dopo un passato opaco

Quella tra Bellanova e l’Inter è una storia già vissuta, ma mai davvero sbocciata. Il terzino italiano aveva già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2022-2023, arrivando in prestito dal Cagliari. Un’esperienza che, però, non lasciò tracce significative: poche occasioni, rendimento altalenante e la sensazione di un giocatore ancora acerbo per certi palcoscenici. Proprio per questo, al termine di quella stagione, la Benamata decise di non puntare su di lui, rispedendolo in Sardegna. Una scelta che allora sembrava naturale, ma che oggi viene riletta alla luce del percorso di crescita intrapreso dal classe 2000. Da Cagliari in poi infatti, Bellanova ha intrapreso un percorso di crescita evidente, passando prima dal Torino e poi approdando a Bergamo, dove ha mostrato continuità, maturità e una spinta offensiva sempre più incisiva.

Crescita, concorrenza e voglia di nuovi stimoli

Con la maglia dell’Atalanta, Bellanova ha vissuto probabilmente il periodo migliore della sua carriera, dimostrando di poter essere un esterno moderno, capace di coprire tutta la fascia e di incidere anche nella metà campo avversaria. Tuttavia, nelle ultime settimane, sotto la gestione di Raffaele Palladino, il terzino starebbe trovando meno spazio del previsto, complice una concorrenza sempre più serrata e scelte che lo avrebbero penalizzato. Da qui nascerebbe la sua volontà di cambiare aria e di cercare nuovi stimoli, possibilmente. L’Inter osserva con attenzione, consapevole che il Bellanova di oggi non è più quello acerbo visto due anni fa. Un eventuale ritorno avrebbe il sapore della rivincita, per il giocatore e forse anche per il club nerazzurro, pronto a scommettere su una versione finalmente matura di un talento italiano cresciuto lontano dai riflettori ma ora pronto a giocarsi una seconda chance ad alti livelli.