L’Ucraina ha formalmente presentato un ricorso presso il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna. L'azione legale mira a contestare la recente decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di reintegrare gli atleti russi, che erano stati precedentemente sospesi a seguito dell’invasione del febbraio 2022. Questa mossa sottolinea la ferma opposizione di Kiev alla riammissione degli sportivi russi nelle competizioni internazionali, evidenziando una profonda divisione all'interno del movimento olimpico globale.

Il Comitato olimpico nazionale ucraino ha ufficialmente comunicato l'avvio di questo procedimento dinanzi al Tas.

La contestazione si basa sull'affermazione che la decisione del Cio sarebbe stata «presa prematuramente e senza un’adeguata verifica della cessazione delle violazioni che hanno portato alla sospensione del Comitato olimpico russo». Questa dichiarazione evidenzia la preoccupazione ucraina riguardo alla tempistica e alla completezza delle valutazioni condotte dal Cio prima di procedere con il reintegro, suggerendo che le condizioni per un ritorno non siano ancora state pienamente soddisfatte.

La decisione del Cio e le sue implicazioni

La controversia nasce da un annuncio fatto dal Cio all’inizio di luglio, quando ha revocato la sospensione del Comitato olimpico di Mosca e ha allentato alcune delle restrizioni imposte agli atleti russi.

Questa apertura permetterà loro di competere alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, segnando un passo significativo verso il loro ritorno sulla scena sportiva mondiale. La decisione ha generato un ampio dibattito, con posizioni contrastanti tra le nazioni e le federazioni sportive.

Tuttavia, il reintegro non è stato totale e presenta delle distinzioni importanti. A differenza degli atleti bielorussi, che sono stati completamente reintegrati già all’inizio di maggio, i russi non riavranno immediatamente il loro inno nazionale e la loro bandiera. Saranno inoltre soggetti a un regime di monitoraggio antidoping più rigoroso. Queste condizioni mirano a bilanciare la riammissione con la necessità di mantenere standard etici e di integrità sportiva, pur non soddisfacendo le richieste di chi auspica una sospensione totale e prolungata.

L'effettivo ritorno degli atleti russi alle competizioni internazionali varia anche a seconda delle singole federazioni sportive. Alcune di queste, come quelle di scherma e ginnastica, hanno già provveduto a revocare le restrizioni imposte ai loro atleti russi. Altre federazioni, invece, come quella di atletica leggera, hanno scelto di mantenere le misure restrittive, dimostrando una diversità di approccio e di valutazione della situazione tra le varie discipline. Questa frammentazione evidenzia la complessità della questione e la difficoltà di raggiungere un consenso unanime.

Le argomentazioni dell'Ucraina e la posizione del Cio

L’Ucraina ha definito la decisione del Cio non solo «prematura» ma anche «ingiustificata».

Il Paese ha fortemente sottolineato che qualsiasi iniziativa che favorisca un pieno ritorno della Russia nel movimento olimpico internazionale contraddice in modo diretto i fondamentali principi di giustizia, dignità umana, pace e diritto internazionale. Questa posizione riflette la convinzione che la riammissione degli atleti russi, in un contesto di conflitto ancora in corso, mini i valori stessi su cui si fonda lo spirito olimpico e la comunità sportiva globale.

Dal canto suo, il Cio ha ribadito di aver condotto un’analisi approfondita della situazione. Secondo l'organizzazione, tale analisi avrebbe portato alla conclusione che la sospensione precedentemente applicata non fosse più sostenibile o applicabile nelle sue forme originarie.

Nonostante ciò, il Cio ha voluto chiarire di non aver modificato la propria posizione riguardo al conflitto in Ucraina, continuando a condannare fermamente la guerra. Questa dichiarazione cerca di bilanciare la decisione di reintegro con la necessità di mantenere una condanna morale e politica dell'aggressione, cercando di separare la responsabilità degli atleti individuali dalle azioni del loro governo.