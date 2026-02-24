La Juventus sarebbe pronta a tornare con decisione sul mercato nella prossima estate per assicurarsi un portiere titolare. Un’indiscrezione che nasce dalle troppe incertezze mostrate nel corso della stagione da Michele Di Gregorio, protagonista di prestazioni altalenanti che hanno finito per minare le certezze di una squadra già attraversata da tensioni e risultati discontinui. In questo contesto, nelle ultime ore, è emerso un nome nuovo e decisamente suggestivo, capace di alzare il livello della discussione e delle ambizioni bianconere, quello di Alisson Becker.

Spunta Alisson, suggestione o reale opportunità

Tra i profili accostati alla Juventus, quello di Alisson Becker rappresenta senza dubbio la novità più affascinante. L’estremo difensore brasiliano è attualmente il titolare del Liverpool, dove continua a garantire affidabilità ed esperienza ai massimi livelli. Eppure, dietro una situazione apparentemente stabile, si nascondono elementi che potrebbero cambiare lo scenario. Alisson, ex Roma, ha un contratto in scadenza nel 2027 e il club inglese ha già iniziato a pianificare il futuro tra i pali. Una strategia che potrebbe aprire spiragli inattesi anche per la Juventus, sempre attenta a cogliere opportunità di alto profilo, soprattutto quando il rapporto qualità-prezzo diventa favorevole.

Mamardashvili e il possibile assist del Liverpool

A rendere ancora più interessante la pista che porta ad Alisson è una scelta recente del Liverpool: il ritorno alla base di Giorgi Mamardashvili, rientrato dopo una stagione in prestito al Valencia. Il giovane portiere, costato circa 30 milioni di euro, è considerato l’erede designato del brasiliano e rappresenta un investimento importante già fatto dal club inglese. Con l’alternativa pronta in casa, i Reds potrebbero decidere di lasciar partire Alisson con meno resistenze del previsto, soprattutto per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza contrattuale. In questo scenario, anche la valutazione del cartellino potrebbe scendere al di sotto dei circa 17 milioni di euro attuali, rendendo l’operazione più accessibile.

Per la Juventus sarebbe un colpo di enorme esperienza e carisma, capace di riportare certezze in un ruolo chiave. Al momento resta una suggestione, come quella che vedrebbe Comolli attento osservatore di Marco Carnesecchi dell'Atalanta.