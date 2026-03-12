La Fiorentina si prepara ad affrontare il Rakow Częstochowa nell’andata degli ottavi di finale di conference League. Il match è in programma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La formazione viola, guidata da Vincenzo Italiano, punta a ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico per indirizzare la qualificazione in vista del ritorno.

Le scelte di formazione e le assenze

Per la sfida europea, l’allenatore Vincenzo Italiano potrebbe optare per alcune rotazioni rispetto alla formazione titolare vista in campionato, anche in considerazione degli impegni ravvicinati.

Tra le possibili assenze figura Moise Kean, che la Fiorentina spera di recuperare per le prossime partite. La rosa viola, comunque, dispone di alternative valide per affrontare al meglio la gara contro i polacchi.

Il contesto europeo e la diretta tv

La partita rappresenta un appuntamento importante per la Fiorentina, che vuole proseguire il proprio cammino in Conference League dopo aver superato la fase a gironi. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252), con streaming disponibile su SkyGo e Now Tv. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella con commento tecnico di Lorenzo Minotti e inviata Vanessa Leonardi. Il ritorno è previsto per il 19 marzo 2026.