Ivan Provedel è stato dimesso dall’ospedale a seguito dell’intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica alla spalla. L’operazione, eseguita presso il Concordia Hospital di Roma dai dottori Giovanni Di Giacomo e Alberto Costantini, si è conclusa con successo. Il portiere indosserà ora un tutore per circa un mese, periodo al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo.

Dettagli dell’intervento e periodo post-operatorio

L’intervento chirurgico ha permesso a Provedel di lasciare l’ospedale in buone condizioni. La società ha comunicato che il giocatore osserverà un periodo di riposo articolare, con l’utilizzo di un tutore per circa un mese.

Successivamente, inizierà la fase di riabilitazione, seguendo il protocollo medico stabilito.

Implicazioni per la squadra

La dimissione di Provedel segna un passo avanti nel suo recupero. Tuttavia, la sua assenza prolungata comporterà inevitabili ripercussioni sul reparto portieri della Lazio. Il club dovrà pertanto fare affidamento su soluzioni alternative per garantire la copertura del ruolo di estremo difensore titolare durante la sua convalescenza.

Tempistiche di recupero

L’intervento ha escluso Provedel dal resto della stagione in corso. La riabilitazione, infatti, inizierà soltanto dopo il periodo di immobilizzazione, rendendo improbabile un suo rientro in campo prima della conclusione del campionato.