Nella prossima estate la Juventus dovrebbe mettere a segno almeno un colpo nel proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, la prossima gara di campionato contro l'Udinese, potrebbe quindi trasformarsi nell'occasione ideale per vedere dal vivo uno dei potenziali candidati per quel ruolo: "Per la dirigenza bianconera, Udinese-Juventus sarà una buona occasione per osservare da vicino Keinan Davis autore fin qui di una stagione molto importante".

Davis, un campionato da protagonista con la maglia dell'Udinese

Seguendo le indiscrezioni di Mirko Di Natale, per la Juventus acquisire Davis potrebbe non essere semplice: il centravanti dell'Udinese infatti sta vivendo una stagione assolutamente positiva. I numeri parlano per lui: 24 gare di campionato, 9 gol messi a segno e 3 assist regalati ai compagni. Un bottino estremamente positivo, per un calciatore che venne comprato dall'Aston Villa nel 2023 per appena 2,30 milioni di euro. Oggi invece, la sua valutazione sarebbe quanto meno decuplicata se non di più: a giugno Davis potrebbe infatti finire sul mercato per almeno 20 milioni di euro ma molto dipenderà dal finale di stagione che il calciatore inglese farà.

Se il classe '98 dovesse segnare altri gol, il costo del suo cartellino potrebbe infatti lievitare ancora di più, sfiorando cifre vicine ai 25/30 milioni di euro.

Juventus, Di Natale: 'I bianconeri hanno presentato nelle scorse ore l'offerta per Marcos Senesi'

Di Natale, in un secondo messaggio, ha poi rivelato un'altra indiscrezione di mercato che riguarda un potenziale obiettivo della Juventus per l'estate: "La Juventus, come anticipato, ha presentato nelle scorse ore l'offerta per Marcos Senesi. Ora il giocatore, che ha in mano altre proposte da Premier, Borussia Dortmund e Barcellona, si è preso del tempo per riflettere e deciderà nei prossimi giorni (possibile già entro fine marzo)".

Per Senesi si prospetterebbe quindi una concorrenza davvero agguerrita, che potrebbe spingere la Juventus a guardare anche altri profili per la retroguardia come Antonio Rudiger, stopper tedesco in uscita dal Real Madrid come parametro 0.