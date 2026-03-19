L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video su Youtube nel quale rivela quale sarebbe il nome favorito della Juventus per il ruolo del portiere della prossima stagione: "Oggi un noto quotidiano ha scritto quello che ho raccontato già diverse settimane fa, ossia di un forte interessamento di Comolli per Guillaume Restes, giovane estremo difensore del Rennes. Tuttavia, da quello che mi risulta le cose sarebbero cambiate, perché nel frattempo sarebbero emersi alcuni dubbi legati a questioni caratteriali e Spalletti ha chiesto un portiere di sicuro affidamento, un portiere di personalità ed esperienza.

Chiaro che l'identikit porta molto facilmente alla figura di Alisson Becker del Liverpool, uno di quelli che è stato preso seriamente in considerazione. Molto più del nome uscito la settimana scorsa del "Dibu" Martinez. L'argentino è un giocatore sicuramente di personalità, di esperienza, ma il primo nome sulla lista della Juve, se ci fossero le possibilità, è quello di Allison Becker".

Gramellini: 'Oltre ad Alisson occhio ai nomi di Tzolakis e Restes'

Gramellini ha proseguito parlando dei portieri: "Oltre ad Alisson Becker dobbiamo tenere li il nome di Guillaume Restes, come quello di tipo Tzolakis, che sono sicuramente attenzionati, piacciono tantissimo, ma si deve fare una valutazione tra la qualità della futuribilità dell'operazione e invece l'immediato".

Spalletti e le richieste per potenziare la Juventus del futuro: un mediano e la conferma di Vlahovic

Infine l'opinionista ha specificato: "Ho letto, secondo il mio punto di vista, alcune inesattezze riguardo quelle che sarebbero le richieste di Luciano Spalletti. Il tecnico, da quello che mi è dato a sapere che non deve essere verità assoluta, ha fatto richiesta di un centrocampista. Di sicuro Spalletti ha chiesto che la società gli metta a disposizione un mediano di forte personalità, di grande esperienza, in grado di migliorare qualitativamente a tutto tondo il centrocampo della Juventus. E poi non è un mistero che tra le richieste ci sia quella di confermare Dusan Vlahovic, situazione che per quello che mi è dato a sapere, si chiuderà in maniera positiva".