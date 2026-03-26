L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di un incrocio di calciomercato che potrebbe verificarsi potenzialmente nella prossima estate: "Voglio lanciare una provocazione, che nasce da una notizia di queste ore. Secondo quanto filtra infatti dall'Inghilterra, il Liverpool starebbe pensando a Francisco Conceicao per sostituire Momo Salah, giocatore in uscita dal club inglese. Quindi se davvero i Reds volessero il portoghese domando, e se Nico Gonzalez tornasse e prendesse il posto di Conceicao?".

Gramellini e la situazione di Nico Gonzalez: 'L'Atletico non vuole far scattare l'obbligo di riscatto'

Ancora Gramellini: "Allo stato attuale delle cose, l'Atletico Madrid non avrebbe intenzione di riscattare l'esterno sudamericano per la cifra pattuita la scorsa estate di 32 milioni di euro, somma che sarebbe da pagare obbligatoriamente dai Colchoneros solo qualora il calciatore giocasse altre 7 partite di Liga da almeno 45 minuti l'una. L'idea degli spagnoli sarebbe quindi quella di trattare Nico per una cifra più bassa in estate, prendendo per il collo la società bianconera. Ecco perché penso che l'argentino potrebbe essere riportato alla base e messo sull'esterno destro al posto di Conceicao".

Nico Gonzalez e quella poliedricità che potrebbe piacere a Luciano Spalletti

Gramellini ha infine spiegato: "La mia è una provocazione che potrebbe effettivamente tramutarsi in qualcosa di reale ma che allo stato attuale dell'arte non è al vaglio della dirigenza, o comunque se pure lo fosse sarebbe un pensiero segreto che starebbe maturando all'interno delle mura della Continassa. Però dobbiamo considerare la possibilità che la Juventus non faccia un mercato importante nella prossima estate, soprattutto se dovesse mancare la qualificazione alla Champions. Ecco perché credo che un calciatore che ha fatto bene in Liga con l'Atletico Madrid, certo con qualche problema fisico di troppo, magari potrebbe tornare utile alla causa bianconera. Inoltre penso che a Spalletti possa piacere, visto che quasi sicuramente la Juve giocherà con un 4-2-3-1 e che Nico, alla Fiorentina, poteva anche essere impiegato come quinto tutto fascia".