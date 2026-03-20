Il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube e parlando dei dialoghi aperti fra Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del centravanti ha detto: "La Juventus e Vlahovic sono intenzionati ad andare avanti ma è ancora una partita da giocare. Innanzitutto c'é il passaggio fondamentale, quello dei soldi. Perché, secondo alcuni media, sembra che la Juve sia disposta a dare un mucchio di soldi al calciatore classe 2000 ma non è cosi. Alla Continassa ponderano ogni cifra, anche quando hanno a che fare con un signore come Darko Ristic, agente del serbo assolutamente poco malleabile.

Per carità, dopo che ha fatto 1000 telefonate e capito che il suo assistito non lo piazza perché non lo vuole nessuno al prezzo che chiedono, il procuratore ha dato la disponibilità a trattare il rinnovo, ma loro chiedono 7-8 milioni di stipendio e una cospicua commissione. Di quanto? All'inizio Ristic ha chiesto 15 milioni, poi è sceso a 10".

Chirico: 'La Juve è disposta a dare al massimo 5 milioni più bonus a Vlahovic'

Chirico ha proseguito: "La Juventus ha invece intenzione di partire da 5 milioni di euro per la questione ingaggio per poi arrivare a 6 coi bonus. Inoltre alla Continassa non vorrebbero legarsi per tantissimo con Dusan Vlahovic e per questo vorrebbero fargli un contratto di 2 anni al massimo.

Quindi chiaramente la Juventus dice "Io voglio che questo giocatore il prossimo anno torni quello della Fiorentina e mi dimostri che va in doppia cifra, che fa gol importanti, che è un trascinatore dell'attacco o altrimenti lo vendiamo".

Vlahovic e la condizione fisica da testare

Infine Chirico ha sottolineato: "La Juventus inoltre vuole capire bene se Dusan Vlahovic a livello fisico è completamente guarito, cioè se può dare delle garanzie perché comunque ha avuto un infortunio non di poco conto al muscolo adduttore e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Adesso lui ha ripreso ad allenarsi, lavora col gruppo, però bisognerà vederlo in partita e capire se effettivamente è ritornato un giocatore affidabile a livello muscolare oppure quanto tempo ci dovrà mettere. Probabilmente verrà convocato col Sassuolo e gli verrà concesso del minutaggio per riprendere confidenza con il terreno di gioco".