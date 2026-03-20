La Fiorentina ha prontamente archiviato la soddisfazione per la qualificazione ai quarti di Conference League, proiettandosi con determinazione verso la prossima, impegnativa sfida di campionato. Domenica, allo stadio Franchi, i viola affronteranno l’Inter capolista, in un match che si preannuncia cruciale per le ambizioni stagionali.

Rientrata dalla trasferta in Polonia, dove ha superato il Raków per 2-1, bissando il risultato dell’andata e garantendosi l’accesso tra le migliori otto d’Europa per il quarto anno consecutivo, la squadra di Paolo Vanoli si è immediatamente ritrovata al Viola Park.

L’obiettivo è preparare al meglio l’incontro con i nerazzurri, nonostante alcune incertezze di formazione.

Tra i ranghi viola, resta in dubbio la presenza di Fortini, che ha saltato anche la gara di coppa per problemi fisici e la cui condizione sarà valutata fino all’ultimo. Ancora indisponibile, invece, Solomon, il cui rientro è previsto solamente dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Nonostante le assenze, la qualificazione europea ha infuso fiducia ed entusiasmo in tutto l’ambiente, come sottolineato dal tecnico Vanoli.

Il mister viola ha però ribadito con chiarezza che la priorità assoluta rimane la salvezza in campionato. Con nove partite ancora da disputare, Vanoli ha definito ogni incontro una "finale", esortando la squadra a non abbassare la guardia e a mantenere alta la concentrazione.

Questo monito arriva nonostante i recenti risultati positivi, che includono non solo le vittorie in Conference League ma anche e soprattutto il successo ottenuto nello scontro diretto con la Cremonese.

La difficile sfida contro la capolista

La partita di domenica contro l’Inter si annuncia particolarmente proibitiva per l’attuale Fiorentina, protagonista finora di una stagione a dir poco altalenante, caratterizzata da frequenti errori e una marcata discontinuità nelle prestazioni. Tuttavia, il calcio è per sua natura imprevedibile e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tra i tifosi, attesi numerosi al Franchi per spingere la loro squadra, è ancora vivo il ricordo del sonoro successo per 3-0 conquistato l’anno scorso proprio contro i nerazzurri, un precedente che alimenta le speranze.

Rispetto alla formazione scesa in campo nella trasferta di coppa, sono previsti importanti rientri dal primo minuto. Si tratta di giocatori chiave come De Gea, Pongracic, Mandragora, Brescianini e Guðmundsson, pronti a dare il loro contributo. È inoltre attesa la conferma in campo di elementi come Kean, Dodo e Parisi, che hanno ben figurato. Nonostante le indicazioni, il tecnico viola attenderà l’ultimo momento utile per sciogliere ogni riserva e decidere l’undici titolare che scenderà in campo contro la capolista.

Concentrazione viola tra Europa e campionato

Alcune analisi suggeriscono che la Fiorentina possa aver mostrato qualche distrazione di troppo nella recente gara europea, con l’attenzione già parzialmente rivolta alla cruciale sfida contro l’Inter.

Osservatori hanno evidenziato come la concentrazione degli uomini di Vanoli non sia stata sempre al massimo livello in alcune fasi del match, ipotizzando che l’imminenza e l’importanza dello scontro con i nerazzurri abbiano potuto influire sulla prestazione.

Nonostante queste riflessioni, la squadra viola ha comunque centrato l’obiettivo della qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Ora, con la mente sgombra dagli impegni europei immediati, la Fiorentina è chiamata a concentrarsi esclusivamente sul campionato. L'obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile, consapevole che ogni singola partita da qui alla fine sarà decisiva per il proprio futuro in Serie A, in un percorso che si annuncia ancora lungo e ricco di insidie.