La prossima estate potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per il mercato della Juventus, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera avrebbe inserito il nome di Ederson nella lista dei possibili rinforzi. Il mediano dell’Atalanta è da tempo accostato alla società piemontese e rappresenterebbe un profilo ideale per intensità, dinamismo e capacità di inserimento. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa: il club bergamasco non considera il brasiliano intoccabile, ma continua a valutarlo circa 40 milioni di euro, una cifra significativa che impone riflessioni legate soprattutto alle prospettive economiche della Juventus.

Ederson obiettivo ambizioso: la Champions può fare la differenza

Per arrivare a Ederson, la Juventus dovrà quasi certamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al prestigio sportivo, la partecipazione alla massima competizione europea garantirebbe introiti fondamentali per sostenere un investimento importante. Il centrocampista brasiliano, infatti, rappresenterebbe un innesto di qualità immediata, capace di dare equilibrio e solidità a una mediana che negli ultimi anni ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà.

Senza la Champions, la strategia bianconera potrebbe cambiare radicalmente. In quel caso la Juventus sarebbe costretta a orientarsi su occasioni a parametro zero, puntando su profili di grande esperienza e forte impatto mediatico.

Una linea già seguita in passato e che potrebbe tornare d’attualità in un contesto economico più prudente. L’obiettivo sarebbe quello di alzare il livello tecnico della rosa senza appesantire eccessivamente i conti.

Le alternative a zero: Goretzka e le occasioni internazionali

Tra i nomi valutati in questa prospettiva spicca quello di Leon Goretzka, destinato a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione. Il centrocampista tedesco rappresenterebbe un’occasione di grande richiamo, capace di garantire fisicità, esperienza internazionale e gol dalla seconda linea. Goretzka si aggiunge a una lista che comprende anche Bernardo Silva e Franck Kessié, altri profili monitorati in caso di operazioni a costo zero.

La concorrenza, però, è destinata a essere agguerrita. In Italia, infatti, anche Inter, Milan e Napoli avrebbero manifestato interesse per il tedesco, consapevoli dell’opportunità di assicurarsi un centrocampista di alto livello senza versare un cartellino. Il mercato estivo della Juventus, dunque, ruoterà attorno a una variabile decisiva: la Champions League. Da quella qualificazione dipenderà la possibilità di puntare su Ederson oppure di virare su occasioni a parametro zero, in una strategia che promette comunque grande movimento e scelte di peso.