Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Luciano Spalletti con la Juventus: "Il toscano si appresta a firmare il contratto di rinnovo e a questo punto dovrebbe davvero siglare un accordo per due anni. Fino a qualche giorno fa infatti si parlava di questa duplice opzione, secondo la quale il toscano sarebbe potuto restare alla Juventus per 1 anno più opzione per un secondo o direttamente per un biennio. Sembrerebbe che stia prevalendo quest'ultima possibilità e da quanto filtra, la firma potrebbe esserci anche in questi giorni, sfruttando proprio la pausa delle nazionali.

E quindi Spalletti sarà l'allenatore della Juventus per i prossime due stagioni".

Juventus, Balzarini: 'Spalletti non è voluto andare oltre il biennio e percepirà circa 6 milioni di euro'

Ancora Balzarini: 'Neanche Spalletti è voluto andare oltre questo tipo di durata, proprio perché è conscio che a 68 anni compiuti è conscio che ha raggiunto un'età nella quale è giusto fare delle riflessioni sul suo futuro e capire per quanto ancora sia giusto fare questo mestiere anziché godersi la sua pensione dorata. Insomma, fare quello che giustamente ha voglia di fare. Da quello che mi risulta Spalleti percepirà circa 6 milioni di euro l'anno come stipendio, quindi di quei 5 che si pensava potessero bastare per convincerlo e cercherà di riportare la Juventus dove merita di essere, almeno per tradizione e blasone del club".

Juventus e le scelte di mercato da fare insieme a Spalletti

Una volta firmato il rinnovo, inizierà un nuovo ciclo in casa Juventus e Comolli dovrà essere bravo insieme a Spalletti e al ds Ottolini a individuare i profili più idonei per l'idea di calcio del toscano. Molto ovviamente passerà dalla classifica finale del club e dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, ma al netto dei soldi che avrà a disposizione la vecchia signora, sarà fondamentale garantire all'allenatore da Certaldo elementi funzionali ai suoi schemi. Quindi un centrocampista che detti i tempi e un attaccante di peso potrebbero essere i primi veri e propri obiettivi della Juventus nel mercato estivo.