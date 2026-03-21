Il sabato di Serie A, che ha segnato la conclusione della seconda parte della trentesima giornata della stagione 2025-2026, ha offerto verdetti cruciali sia per le posizioni di vertice che per la lotta salvezza. Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, imponendosi per 3-2 a San Siro e riprendendosi il secondo posto in classifica. La Juventus, d'altra parte, ha subito un rallentamento, non andando oltre l'1-1 contro un determinato Sassuolo. Un successo di grande peso è stato quello della Cremonese, che in trasferta ha superato il Parma con un netto 2-0, riaccendendo le proprie speranze di permanenza nella massima serie.

Il Milan si impone in un match ricco di gol contro il Torino

La sfida tra Milan e Torino si è rivelata un incontro spettacolare e ricco di emozioni, con i rossoneri che hanno prevalso per 3-2. La partita è stata caratterizzata da numerosi capovolgimenti di fronte, tenendo alta la tensione fino all'ultimo. Nel corso del primo tempo, le marcature di Pavlovic e Simeone hanno mantenuto il punteggio in perfetto equilibrio, con un continuo botta e risposta. Nella ripresa, la formazione guidata da Allegri ha saputo prendere il largo, grazie alle reti decisive di Rabiot e Fofana, portando il risultato sul momentaneo 3-1. Nonostante il tentativo di rimonta del Torino, che ha accorciato le distanze con il gol di Vlasic, i granata non sono riusciti a pareggiare, permettendo al Milan di assicurarsi tre punti fondamentali per la classifica.

La Juventus frena contro il Sassuolo, la Cremonese conquista punti salvezza

La marcia della Juventus ha subito un inaspettato rallentamento, bloccata da un Sassuolo che ha dimostrato grande determinazione e capacità di reazione. I bianconeri erano riusciti a portarsi in vantaggio nel primo tempo, con la rete di Yildiz al 14° minuto. Tuttavia, nella ripresa, è stato Pinamonti a siglare il gol del pareggio per i neroverdi al 52°, fissando il risultato finale sull'1-1. Questo pareggio rappresenta un ostacolo per la squadra di Spalletti nella sua corsa verso le posizioni di vertice della classifica.

Contemporaneamente, la Cremonese ha compiuto una vera e propria impresa, espugnando il Tardini di Parma con un risultato netto di 2-0.

La formazione lombarda, attualmente sotto la guida tecnica di Marco Giampaolo, ha costruito la sua vittoria grazie ai gol realizzati nella ripresa da Maleh e Vandeputte. Questo successo esterno è di fondamentale importanza e rappresenta un passo significativo per i grigiorossi nella loro difficile ma concreta corsa per la permanenza in Serie A.

Il quadro completo della trentesima giornata di Serie A

La trentesima giornata di Serie A si è svolta su più giorni, con un programma di anticipi e posticipi precedentemente ufficializzato dalla Lega. Dopo le vittorie ottenute dal Napoli in trasferta contro il Cagliari e dall'Udinese sul campo del Genoa, il sabato è stato animato dagli incontri Parma-Cremonese, Milan-Torino e Juventus-Sassuolo.

Il calendario ha inoltre delineato per la giornata di domenica un'intensa serie di partite, tra cui Como-Pisa, Atalanta-Verona, Bologna-Lazio, Roma-Lecce e Fiorentina-Inter. Questo turno si è confermato ricco di sfide cruciali, con implicazioni significative sia per la corsa allo scudetto che per la lotta per la salvezza.