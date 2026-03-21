Un pareggio combattuto all'Allianz Stadium di Torino ha visto Juventus e Sassuolo chiudere la loro sfida di Serie A sull'1-1. L'incontro, intenso e ricco di episodi, ha mantenuto alta la tensione fino al fischio finale. La Juventus era riuscita a portarsi in vantaggio nel primo tempo, ma il Sassuolo ha dimostrato grande carattere, trovando il gol del pareggio nella ripresa e resistendo agli assalti bianconeri.

La rete che ha sbloccato il risultato è stata siglata dal giovane talento Kenan Yildiz. L'attaccante della Juventus, servito da un preciso assist di Conceicao, ha battuto il portiere Muric con un tiro angolato.

Nonostante il vantaggio, la partita è rimasta aperta, con il Sassuolo che, pur affrontando le difficoltà legate a un focolaio di pertosse che aveva decimato la rosa, ha cercato con insistenza la via del gol per ristabilire la parità.

La reazione neroverde si è concretizzata nella seconda frazione. L'azione del pareggio è nata da un'iniziativa di Volpato, proseguita da un cross rasoterra di Berardi che ha trovato pronto Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo non ha sbagliato da pochi passi, fissando il punteggio sull'1-1. La Juventus ha avuto l'opportunità d'oro per rimettere la testa avanti: un calcio di rigore, però, è stato fallito da Manuel Locatelli, il cui tiro è stato parato da un attento Muric, mantenendo così il risultato in equilibrio.

Le Formazioni e i Cambi in Campo

Per la Juventus, l'undici iniziale vedeva Perin tra i pali, una linea difensiva composta da Kelly, Bremer, Kalulu e Cambiaso. A centrocampo, il trio era formato da Locatelli, Thuram e McKennie, mentre in attacco il tridente era affidato a Yildiz, Conceicao e Boga. Nel corso del match, il tecnico ha optato per diversi cambi: sono entrati Miretti per Cambiaso, Koopmeiners per Thuram, Milik per Boga, Vlahovic per Kelly e Zhegrova per Conceicao.

Il Sassuolo ha risposto con Muric in porta, una difesa a cinque con Muharemovic, Idzes, Garcia, Walukiewicz e Koné. A centrocampo, Bakola, Vranckx e Volpato hanno supportato il tandem offensivo composto da Berardi e Pinamonti.

Anche per i neroverdi, le sostituzioni sono state cruciali: Laurienté ha rilevato Bakola, Lipani è subentrato a Volpato, Iannoni ha preso il posto di Vranckx, uscito per un infortunio. Nel finale, Nzola ha sostituito Pinamonti e Doig è entrato al posto di Berardi.

Contesto Pre-Partita e Implicazioni sul Campionato

La vigilia di questa sfida era stata carica di aspettative. Si attendeva un possibile rinnovo di contratto per l'allenatore Luciano Spalletti, la cui scadenza era imminente. Sul fronte sportivo, la partita aveva un peso significativo nella lotta per un piazzamento in Champions League, con la Juventus che inseguiva il Como, distante di un solo punto. Il Sassuolo, d'altra parte, ha dovuto affrontare la trasferta in condizioni di vera emergenza, a causa del focolaio di pertosse che aveva fortemente condizionato la preparazione. Il pareggio finale lascia la Juventus ancora in corsa per l'Europa, ma senza il desiderato sorpasso, mentre il Sassuolo porta a casa un punto prezioso, dimostrando grande resilienza.