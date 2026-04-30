Il Bologna si trova ad affrontare una nuova e significativa emergenza infortuni che colpisce duramente la rosa. La squadra deve fare i conti con lo stop di due elementi chiave, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe, entrambi indisponibili per le prossime settimane. Questa notizia, emersa al termine di una partitella di allenamento con la Primavera, giunge in un momento cruciale, mentre il tecnico Vincenzo Italiano è impegnato nella ricerca di soluzioni tattiche in vista dell'importante sfida casalinga contro il Cagliari.

Le condizioni di Cambiaghi e Rowe

Le diagnosi mediche per i due giocatori confermano la gravità degli infortuni. Nicolò Cambiaghi ha riportato una lesione all’adduttore sinistro, un problema che lo costringerà a un periodo di riposo stimato tra le tre e le quattro settimane. Parallelamente, Jonathan Rowe è stato fermato da uno stiramento alla coscia destra, un infortunio che richiederà anch'esso un periodo di recupero. Questi due stop si aggiungono a una lista già consistente di indisponibili, che include nomi importanti come Joao Mario, Dallinga e Skorupski. Nonostante il quadro complesso, arrivano segnali positivi dai rientri in gruppo di Bernardeschi e Casale, che potranno fornire nuove opzioni al tecnico.

L'impatto sulla strategia di Italiano

Questa situazione di emergenza infortuni complica ulteriormente la gestione delle fasce offensive per l'allenatore Vincenzo Italiano. La perdita contemporanea di due esterni di ruolo, come Cambiaghi e Rowe, costringe il tecnico a ridisegnare parte dell'assetto tattico. In vista della delicata partita contro il Cagliari, Italiano dovrà valutare attentamente le alternative a sua disposizione. Le ipotesi per la fascia sinistra potrebbero vedere l'impiego di Bernardeschi o Dominguez, mentre sulla destra la scelta dovrebbe ricadere su Orsolini, il quale avrà il compito di supportare una delle punte centrali, che potrebbero essere Castro o Odgaard. La flessibilità e la capacità di adattamento diventeranno fondamentali per superare questo momento.

Contesto generale e sfide tattiche

L'emergenza che sta colpendo le fasce offensive del Bologna non è un evento isolato, ma sembra riflettere un problema più ampio di natura strutturale per la squadra. Nelle ultime uscite, il club ha mostrato evidenti difficoltà dal punto di vista fisico e di tenuta atletica, un aspetto che ora si acuisce con questi nuovi infortuni. L'allenatore Vincenzo Italiano è quindi chiamato a un compito arduo: ridisegnare l'intero reparto d'attacco, cercando di mantenere l'efficacia offensiva nonostante le assenze. La speranza è riposta anche nel progressivo recupero di Dallinga e Skorupski, che sono in via di rientro, mentre la condizione di Joao Mario rimane ancora da valutare con attenzione. La capacità di Italiano di gestire queste difficoltà sarà determinante per il prosieguo della stagione.