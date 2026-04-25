Il futuro di Pierre Kalulu potrebbe tornare a infiammarsi già nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il Manchester United non avrebbe mai realmente abbandonato l’idea di tentare l’assalto al difensore francese della Juventus nella prossima estate. Il centrale transalpino, grazie alla sua duttilità e alla continuità mostrata in stagione, si sarebbe guadagnato l’attenzione della dirigenza inglese, pronta ora a osservarlo da vicino in una delle partite più importanti del finale di campionato.

Alcuni emissari dei Red Devils sarebbero infatti attesi a San Siro domenica sera per assistere al big match contro il Milan, una sfida che offrirà il palcoscenico perfetto per valutare Kalulu in una gara ad altissima intensità.

Lo United osserva: San Siro come esame decisivo

La sfida contro il Milan non sarà soltanto decisiva per la corsa Champions della Juventus, ma potrebbe anche diventare un passaggio importante per il futuro di Kalulu. Il Manchester United vuole capire se il francese possa davvero essere il profilo giusto per rinforzare la propria retroguardia e il match di domenica rappresenta l’occasione ideale per un’osservazione diretta.

La Premier League richiede caratteristiche precise: intensità, velocità nei recuperi e capacità di reggere l’urto fisico. Tutti aspetti nei quali Kalulu ha dimostrato di poter dire la sua. La sua versatilità rappresenta inoltre un valore aggiunto importante, perché permette a un allenatore di utilizzarlo in più ruoli senza perdere affidabilità.

La Juventus prepara il rinnovo per spegnere le sirene inglesi

Alla Continassa, però, nessuno ha intenzione di lasciarsi sorprendere. La dirigenza bianconera avrebbe già percepito il crescente interesse internazionale attorno a Kalulu e starebbe valutando seriamente la possibilità di intervenire con un rinnovo contrattuale mirato. Il difensore è attualmente legato alla Juventus fino al 2029 e percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che oggi potrebbe non rispecchiare più il suo peso tecnico all’interno della rosa.

L’idea sarebbe quella di prolungare ulteriormente il contratto, magari di un altro anno, accompagnando il tutto con un adeguamento economico importante. Un segnale forte per confermare la centralità del giocatore nel progetto di Luciano Spalletti e allo stesso tempo raffreddare le piste estere.