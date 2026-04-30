Il calcio italiano si avvia verso una fase cruciale per la sua governance. L'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno ufficialmente espresso il loro sostegno a Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI, come figura di sintesi per la futura presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Questa convergenza rappresenta un momento significativo nel dibattito sulla leadership nazionale, con le componenti tecniche che cercano una soluzione condivisa per il rilancio del sistema.

Le due associazioni hanno individuato in Malagò "l'uomo giusto" per guidare la federazione in una fase delicata.

L'iniziativa è emersa da un incontro congiunto, dove i rappresentanti di calciatori e allenatori hanno sottolineato la necessità di una figura autorevole e super partes, capace di garantire stabilità e credibilità. Il messaggio condiviso è stato: "Abbiamo bisogno di una guida che sappia unire e rappresentare tutti".

Malagò: Le Ragioni del Sostegno e le Prospettive

La proposta di Malagò nasce dalla volontà di individuare una personalità riconosciuta e stimata sia all'interno che all'esterno del mondo sportivo. Il presidente del CONI, già protagonista di riforme e iniziative per lo sport italiano, è considerato capace di interpretare le esigenze delle diverse componenti federali. Il sostegno congiunto di AIC e AIAC è un segnale di unità, ribadendo la necessità di "un cambiamento vero e condiviso" per il futuro della FIGC.

Questo appoggio non è solo simbolico. Le associazioni intendono avviare un percorso di confronto con tutte le altre componenti federali, affinché la proposta sia valutata in modo trasparente e partecipato. L'obiettivo dichiarato è "costruire un progetto credibile e innovativo", in grado di restituire centralità al calcio italiano nel panorama internazionale.

Governance FIGC: Contesto e Prossime Tappe

Il dibattito sulla governance della FIGC si inserisce in un contesto di rinnovamento che coinvolge l'intero movimento calcistico nazionale. La candidatura di Malagò è stata accolta con interesse da diversi osservatori, che vedono nella sua figura una potenziale garanzia di equilibrio tra le varie anime del calcio italiano.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la proposta otterrà il consenso necessario tra tutte le componenti federali.

Parallelamente, il dialogo tra le associazioni prosegue per definire una piattaforma programmatica condivisa. La scelta di puntare su una figura esterna alle dinamiche interne della federazione è interpretata come un chiaro segnale di apertura e di volontà di superare le divisioni che hanno caratterizzato il recente passato della FIGC, mirando a una gestione più coesa e lungimirante.