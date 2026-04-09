Il Cagliari prosegue con determinazione il suo ritiro presso il Crai Sport Center di Assemini, intensificando la preparazione in vista della cruciale sfida salvezza contro la Cremonese. L'incontro, in programma sabato alle 15 alla Unipol Domus, assume un'importanza capitale per le ambizioni dei rossoblù in campionato.

La decisione di mantenere la squadra in "clausura" è stata presa dopo la sconfitta con il Sassuolo e una serie di quattro ko consecutivi, un periodo che ha reso necessaria un'azione decisa. L'obiettivo primario è ritrovare la massima concentrazione e coesione del gruppo, attraverso allenamenti specifici, pasti in comune e il pernottamento continuativo presso il centro sportivo.

Dopo un breve permesso concesso ai giocatori al termine della seduta di ieri, l'intera rosa è rientrata questa mattina al centro sportivo, dove rimarrà focalizzata sull'obiettivo fino al fischio d'inizio della gara di sabato.

Rientri significativi e scelte tattiche

Per l'importante confronto con i grigiorossi, guidati dall'ex tecnico Giampaolo, mister Pisacane dovrà fare a meno di alcuni elementi. Non saranno disponibili Pavoletti, alle prese con un affaticamento al ginocchio, e gli infortunati Idrissi e Felici, assenze che richiedono soluzioni alternative.

Tuttavia, il reparto offensivo potrà contare su rientri di peso che infondono fiducia. Saranno a disposizione per l'attacco Andrea Belotti e Gennaro Borrelli, entrambi pronti a contendersi un posto da titolare al fianco di Esposito, insieme al giovane Kılıçsoy.

La presenza di Belotti, in particolare, rappresenta un elemento di grande esperienza e un'opzione preziosa per aumentare la pericolosità del fronte offensivo rossoblù.

A centrocampo, si valuta con attenzione l'impiego di Mazzitelli per affiancare Gaetano in regia, una mossa che potrebbe garantire maggiore equilibrio e dinamismo alla mediana. In difesa, dopo aver scontato la squalifica che lo ha tenuto fuori, è atteso il ritorno di Dossena, che dovrebbe ricomporre il consolidato trio con Zè Pedro e Mina. Sulle fasce, la conferma di Palestra e Obert è garanzia di solidità e capacità di spinta.

L'importanza della sfida e l'attesa dei tifosi

Il ritiro prosegue in un clima di massima attenzione e determinazione.

La società e i giocatori sono pienamente consapevoli dell'importanza vitale di questa partita per la corsa salvezza, un obiettivo che unisce l'intera piazza. L'entusiasmo e il supporto incondizionato dei tifosi sono palpabili: la Unipol Domus si avvia verso il tutto esaurito, a testimonianza della grande attesa e della fiducia riposta nella squadra in questo momento cruciale della stagione.