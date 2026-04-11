Continuano a crescere gli spettatori negli stadi italiani, in netto aumento nelle ultime due settimane. Tanta attesa per le sfide dirette, come per esempio Cagliari- Cremonese, che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica salvezza e per la quale i tifosi lombardi hanno fatto giá registrare il sold out nel settore ospiti.
Spettatori Serie A
- Torino – Verona 307
- Roma – Pisa 668 (tessera, no gruppi organizzati)
- Milan – Udinese 1280
- Parma – Napoli 3500 (divieto residenti, s. out)
- Como – Inter 980 (no gruppi organizzati, s. out)
- Atalanta – Juve 1304 (s.o. )
- Fiorentina – Lazio (vietata)
- Cagliari – Cremonese 415 (sold out)
- Genoa – Sassuolo 95
Serie B
- Monza – Bari 1060
- Pescara – Sampdoria 340 (tessera, no gruppi organizzati)
- Spezia – Mantova 650
- Padova – Empoli 323
- Entella – Venezia 258
- Frosinone – Palermo 262 (divieto residenti)
- Sudtirol – Modena 626 (sold out)
- Reggiana – Carrarese 755
- Avellino – Catanzaro 62 (divieto residenti)
Ser. C- gir. A
- Cittadella – Trento 55
- Ospitaletto – AlbinoLeffe 11
- Renate – Pro Vercelli 16
- Dolomiti Bellunesi – Pro Patria 11
- Triestina – Giana Erminio 6
- Lumezzane – Brescia (vietata)
- Pergolettese – Virtus Verona 0
- Alcione – Lecco 650
Girone B
- Vis Pesaro – Carpi 18
- Pineto – Torres 40
- Gubbio – Pianese 14
- Forlì – Ascoli 798 (sold out)
- Pontedera – Pisa 157
- Arezzo – Livorno (vietata)
- Ternana – Perugia (vietata)
- Juve U.23 – Guidonia (2 gruppi non organizzati)
- Campobasso – Bra 12
Gir. C
- Benevento – Cavese (vietata)
- Potenza – Sorrento (vietata)
- Foggia – Siracusa 33
- Altamura – Giugliano 25
- Atalanta U.23 – Monopoli (no gruppi organizzati)
- Crotone – Catania (vietata)
- Casertana – Cerignola 50
- Trapani – Salernitana 140
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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