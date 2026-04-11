Continuano a crescere gli spettatori negli stadi italiani, in netto aumento nelle ultime due settimane. Tanta attesa per le sfide dirette, come per esempio Cagliari- Cremonese, che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica salvezza e per la quale i tifosi lombardi hanno fatto giá registrare il sold out nel settore ospiti.

Spettatori Serie A

  • Torino – Verona 307
  • Roma – Pisa 668 (tessera, no gruppi organizzati)
  • Milan – Udinese 1280
  • Parma – Napoli 3500 (divieto residenti, s. out)
  • Como – Inter 980 (no gruppi organizzati, s. out)
  • Atalanta – Juve 1304 (s.o. )
  • Fiorentina – Lazio (vietata)
  • Cagliari – Cremonese 415 (sold out)
  • Genoa – Sassuolo 95

Serie B

  • Monza – Bari 1060
  • Pescara – Sampdoria 340 (tessera, no gruppi organizzati)
  • Spezia – Mantova 650
  • Padova – Empoli 323
  • Entella – Venezia 258
  • Frosinone – Palermo 262 (divieto residenti)
  • Sudtirol – Modena 626 (sold out)
  • Reggiana – Carrarese 755
  • Avellino – Catanzaro 62 (divieto residenti)

Ser. C- gir. A

  • Cittadella – Trento 55
  • Ospitaletto – AlbinoLeffe 11
  • Renate – Pro Vercelli 16
  • Dolomiti Bellunesi – Pro Patria 11
  • Triestina – Giana Erminio 6
  • Lumezzane – Brescia (vietata)
  • Pergolettese – Virtus Verona 0
  • Alcione – Lecco 650

Girone B

  • Vis Pesaro – Carpi 18
  • Pineto – Torres 40
  • Gubbio – Pianese 14
  • Forlì – Ascoli 798 (sold out)
  • Pontedera – Pisa 157
  • Arezzo – Livorno (vietata)
  • Ternana – Perugia (vietata)
  • Juve U.23 – Guidonia (2 gruppi non organizzati)
  • Campobasso – Bra 12

Gir. C

  • Benevento – Cavese (vietata)
  • Potenza – Sorrento (vietata)
  • Foggia – Siracusa 33
  • Altamura – Giugliano 25
  • Atalanta U.23 – Monopoli (no gruppi organizzati)
  • Crotone – Catania (vietata)
  • Casertana – Cerignola 50
  • Trapani – Salernitana 140

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