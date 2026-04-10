Il futuro di Gleison Bremer alla Juventus torna in discussione. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il difensore brasiliano potrebbe lasciare Torino già nella prossima estate, con il Tottenham pronto a inserirsi con decisione. Il club londinese starebbe monitorando con attenzione la situazione del centrale bianconero, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tuttavia, l’eventuale affondo degli Spurs sarebbe legato a una condizione ben precisa: la permanenza in Premier League.

Una variabile fondamentale, considerando la delicata posizione in classifica della formazione inglese, attualmente coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Tottenham in bilico: tutto passa dalla salvezza

Il Tottenham, guidato da Roberto De Zerbi dopo l’esonero lampo di Tudor avvenuto poche settimane fa, si trova in una situazione estremamente complicata. Gli Spurs sono infatti quart’ultimi in graduatoria e distano appena una lunghezza dal West Ham, terz’ultimo a quota 29 punti. Una lotta serrata che si deciderà probabilmente nelle ultime giornate e che condizionerà inevitabilmente le strategie di mercato del club londinese. Solo in caso di salvezza, infatti, il Tottenham avrebbe la credibilità e le risorse per presentarsi alla Continassa e tentare l’assalto a Bremer.

Il difensore brasiliano rappresenterebbe un rinforzo di assoluto livello per De Zerbi, che cerca un centrale fisico e affidabile per costruire una retroguardia più solida. Senza la permanenza in Premier League, però, l’operazione perderebbe gran parte della sua fattibilità.

Clausola e riflessioni della Juventus

Anche la Juventus starebbe valutando attentamente la posizione del proprio difensore. Tra infortuni, età non più giovanissima e una stagione al di sotto delle aspettative, la società bianconera potrebbe prendere in considerazione l’idea di una cessione, soprattutto di fronte a un’offerta importante. Nel contratto di Bremer è infatti presente una clausola rescissoria da 54 milioni di euro, attivabile entro il mese di luglio.

Il Tottenham, qualora decidesse di affondare il colpo, potrebbe sfruttare proprio questa opportunità per assicurarsi il centrale senza dover trattare direttamente sul prezzo. Per la Juventus si tratterebbe di una plusvalenza significativa e della possibilità di reinvestire sul mercato, mentre il futuro del brasiliano resterebbe legato all’esito della battaglia salvezza degli Spurs. Una situazione in continua evoluzione, destinata a tenere banco nelle prossime settimane.