Il calciomercato estivo inizia a scaldarsi e una nuova indiscrezione coinvolge due delle principali protagoniste del calcio italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur sul proprio account X, “Milan e Juventus si uniscono alla corsa per Gabriel Jesus”. Una rivelazione che accende immediatamente l’attenzione su un possibile duello tra i rossoneri e i bianconeri per l’attaccante dell’Arsenal, destinato a diventare uno dei nomi più caldi della prossima sessione di trasferimenti. Il centravanti brasiliano, infatti, potrebbe lasciare la Premier League dopo una stagione complicata, segnata da cambi tattici e da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità.

Arsenal disposto a trattare: Milan e Juventus alla finestra

Sempre secondo Konur, il club londinese sarebbe pronto ad ascoltare offerte intorno ai 30 milioni di sterline, cifra ritenuta congrua per un giocatore che, nonostante il talento, non è più considerato imprescindibile nel progetto tecnico. Il cambio di assetto tattico e la concorrenza nel reparto offensivo avrebbero spinto lo stesso Gabriel Jesus a valutare nuove destinazioni per rilanciarsi con maggiore continuità. In questo scenario si inseriscono il Milan e la Juventus, entrambe alla ricerca di un attaccante dinamico e duttile. I rossoneri potrebbero puntare su di lui per aumentare la qualità del reparto offensivo, mentre i bianconeri lo vedrebbero come un profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e profondità.

La concorrenza, tuttavia, non è esclusa, e l’evoluzione della trattativa dipenderà anche dalle richieste economiche del giocatore e dalla strategia dei due club.

Le caratteristiche tattiche e tecniche di Gabriel Jesus

Dal punto di vista tecnico e tattico, Gabriel Jesus è un attaccante estremamente moderno. Può ricoprire il ruolo di centravanti ma anche agire da esterno offensivo, grazie alla sua mobilità e alla capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco. Rapido nello stretto e dotato di un ottimo controllo di palla, il brasiliano eccelle negli inserimenti senza palla e nel pressing alto, qualità molto apprezzate nel calcio contemporaneo. Sul piano fisico possiede una buona accelerazione e resistenza, che gli permettono di lavorare costantemente per la squadra. Tecnicamente è abile nel dialogo con i compagni, nel gioco corto e nella rifinitura, pur mantenendo una discreta efficacia sotto porta.