Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato dichiarazioni dopo il pareggio contro la Roma: "Sono concentrato esclusivamente sul campo, è imperativo chiudere questo campionato nel modo migliore possibile". Sollecitato su un possibile riavvicinamento con Claudio Ranieri, Gasperini ha replicato: "Sono stato tirato dentro questa cosa e non si parla d'altro da una settimana", aggiungendo: "Quello che accadrà tra un mese lo discuteremo. Affronteremo tutte le questioni solamente a fine campionato".

La priorità assoluta: la conclusione della stagione

Il tecnico nerazzurro ha enfatizzato con chiarezza che la sua attenzione e quella della squadra sono rivolte in maniera esclusiva alle prossime cinque partite, considerate cruciali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Gasperini ha descritto la sua esperienza alla guida dell'Atalanta come "straordinaria", ricordando come al suo arrivo ci fosse "tanto scetticismo". Ha orgogliosamente affermato: "Ho una squadra che mi ha seguito e continua a farlo con grande dedizione".

Evitare speculazioni e mantenere la concentrazione

Gasperini ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione, dichiarando di non voler alimentare ulteriori speculazioni sul suo futuro professionale o sul presunto rapporto con Claudio Ranieri.

"Non ho mai dato risposta e continuo a farlo. Non mi sembra affatto piacevole farlo", ha affermato, sottolineando la sua scelta di gestire il riferimento con estrema cautela e posticipare qualsiasi discussione significativa alla conclusione definitiva della stagione calcistica.

Le costanti dichiarazioni sul futuro e l'impegno con l'Atalanta

Le recenti affermazioni di Gasperini hanno costantemente ribadito la sua posizione, con il tecnico che ha sottolineato di essere stato "tirato dentro a questa cosa" e di voler affrontare qualsiasi potenziale sviluppo "tra un mese", ovvero solo dopo il termine del campionato. In questo contesto, ha nuovamente descritto la sua esperienza alla guida dell'Atalanta come "straordinaria", evidenziando l'imperativo di concludere "benissimo questo campionato" con la massima determinazione e concentrazione sulle ultime decisive gare.