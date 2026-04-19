L'Atalanta ritrova un pezzo importante in vista della cruciale semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Kamaldeen Sulemana, l'esterno offensivo ghanese, è tornato ad allenarsi in gruppo, segnando un recupero fondamentale dopo la forte contusione al piede sinistro che lo aveva costretto a saltare le recenti sfide di campionato contro Juventus e Roma.

La seduta di allenamento si è svolta domenica pomeriggio, tra le 12.30 e le 14.15, presso la New Balance Arena di Bergamo. Un segnale di grande entusiasmo è arrivato dalla presenza di circa quattromila tifosi in Curva Nord, che hanno accolto la squadra con cori e incitamenti.

Presenti anche il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi, a testimonianza dell'importanza del momento. Il coro "La Coppa Italia, vogliamo la Coppa Italia" ha risuonato nello stadio, evidenziando le grandi aspettative per il raggiungimento della finale.

Situazione infortunati e preparazione alla sfida

Mentre Sulemana rientra, la situazione degli altri infortunati resta sotto osservazione. In mattinata, i titolari e i giocatori con un buon minutaggio nella gara di campionato contro la Roma hanno svolto una seduta di scarico nel centro sportivo di Zingonia. Le condizioni di Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac richiedono invece ulteriori valutazioni: entrambi sono usciti all'intervallo della partita all'Olimpico, il primo per una botta all'anca destra, il secondo per un affaticamento muscolare.

Il loro stato sarà attentamente monitorato nell'allenamento a porte chiuse in programma lunedì pomeriggio, sempre a Zingonia.

Il rientro di Sulemana offre all'allenatore una soluzione offensiva in più, preziosa per la delicata sfida contro la Lazio. L'obiettivo dichiarato del club e dei suoi sostenitori è chiaro: conquistare la finale di Coppa Italia, un traguardo che manca da tempo e che rappresenterebbe un significativo riconoscimento per il lavoro svolto dall'intera squadra.

Il percorso di recupero di Sulemana e le prospettive tattiche

Il percorso di recupero di Kamaldeen Sulemana è stato seguito con attenzione. Nei giorni precedenti, l'esterno ghanese ha seguito un programma di terapie specifiche per superare la contusione al piede sinistro, come confermato dagli aggiornamenti provenienti da Zingonia.

Il suo stop aveva generato preoccupazione, avendo costretto il giocatore a saltare incontri importanti. L'evoluzione positiva delle sue condizioni è stata monitorata costantemente dallo staff medico, che ha dato il via libera al rientro in gruppo proprio in vista della decisiva semifinale di Coppa Italia.

La disponibilità di Sulemana arricchisce le opzioni tattiche dell'allenatore, che potrà valutare il suo impiego sia dal primo minuto che a gara in corso. Il recupero di altri giocatori chiave, come il difensore Hien, resta invece da verificare nei prossimi giorni. L'Atalanta si prepara così ad affrontare la Lazio con l'obiettivo di ribaltare il risultato dell'andata e assicurarsi l'accesso all'ambita finale.