Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Roma e Juventus avrebbero messo nel mirino Bernasconi, giovane esterno dell’Atalanta protagonista di una stagione che non è passata inosservata. Il classe 2003, grazie a prestazioni in costante crescita, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club, ma sarebbero proprio giallorossi e bianconeri le società più interessate a monitorarne da vicino la situazione. In particolare, in casa Juventus l’eventuale affondo sarebbe legato alle possibili uscite, con il futuro di Andrea Cambiaso che resta uno dei temi più caldi in vista dell’estate.

Juventus alla finestra, tutto dipende da Cambiaso

Il nome di Bernasconi sarebbe dunque strettamente collegato alle strategie della Juventus sulla fascia sinistra. Cambiaso, infatti, continua ad avere estimatori sia in Italia sia all’estero e non è escluso che in estate possano arrivare proposte importanti. In quel caso, la Juventus avrebbe già individuato nel giovane dell’Atalanta un profilo ideale per raccoglierne l’eredità. Il classe 2003 rappresenterebbe una soluzione in linea con la politica bianconera, orientata su calciatori giovani ma già pronti, con margini di crescita e costi ancora sostenibili. Bernasconi, inoltre, garantirebbe duttilità tattica, potendo agire sia da esterno a tutta fascia sia in posizione più avanzata.

Una caratteristica particolarmente apprezzata dallo staff tecnico, che cerca giocatori capaci di adattarsi a diversi sistemi di gioco. L’operazione, però, resterebbe subordinata alle dinamiche in uscita, con la Juventus che prima dovrà chiarire il futuro dell’attuale titolare della corsia sinistra.

Roma interessata, l’Atalanta fissa il prezzo

Sullo sfondo resta vigile anche la Roma, che da tempo sarebbe alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali. Il profilo di Bernasconi convincerebbe per diversi motivi: la giovane età, la crescita mostrata nell’ultima stagione e la capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia sinistra. Il classe 2003 avrebbe dimostrato maturità e personalità, qualità che lo renderebbero un investimento interessante anche in ottica futura.

Non a caso, l’Atalanta avrebbe già fissato una valutazione importante per il suo cartellino, chiedendo una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Un prezzo che testimonia la fiducia del club bergamasco nel talento del giocatore e che potrebbe accendere una sfida di mercato tra Roma e Juventus. Molto dipenderà dalle priorità delle due società e dalle eventuali cessioni, ma la sensazione è che il nome di Bernasconi sia destinato a diventare uno dei più caldi nelle prossime settimane.