L’Inter guarda alla prossima estate e, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, potrebbe attingere in maniera importante dalla rosa della Roma. Diversi profili giallorossi avrebbero attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, intenzionata a ringiovanire e rinnovare alcuni reparti chiave. Tra questi, l'ultimo nome sarebbe quello di Gianluca Mancini, difensore centrale che rappresenterebbe un’opzione concreta per rinforzare una retroguardia destinata a perdere almeno due elementi esperti come De Vrij e Acerbi.

Mancini osservato speciale, pesa il nodo rinnovo

Il gradimento dell’Inter per Mancini nascerebbe dalle sue qualità difensive, dalla tenacia nella marcatura e dalla leadership dimostrata negli ultimi anni con la maglia giallorossa. Tuttavia, molto dipenderà dagli sviluppi contrattuali tra il difensore e la Roma. Il rinnovo, che sembrava ormai definito, sarebbe stato congelato dopo i recenti risultati negativi della squadra capitolina, con i Friedkin che avrebbero deciso di prendersi tempo prima di formalizzare l’accordo. Una situazione che potrebbe favorire eventuali inserimenti esterni. Per l’Inter, infatti, trattare per un Mancini con contratto in scadenza nel 2027 come adesso, rappresenterebbe uno scenario differente rispetto a negoziare per un giocatore blindato fino al 2030.

Il valore dell’operazione e i margini di trattativa cambierebbero sensibilmente, rendendo la situazione da monitorare da giugno.

Non solo difesa: Koné e le occasioni a parametro zero

Oltre a Mancini, l’Inter avrebbe messo nel mirino anche altri elementi della Roma. Tra questi spiccherebbe Manu Koné, centrocampista già accostato ai nerazzurri durante la scorsa finestra invernale. Il francese sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma che testimonia la considerazione nei suoi confronti. Nel discorso rientrerebbero anche Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, due profili potenzialmente in uscita dalla Capitale a parametro zero. Si tratterebbe di opportunità particolarmente gradite a una società come l’Inter, da sempre attenta a cogliere occasioni di mercato a costi contenuti. L’estate potrebbe quindi aprire un asse caldo tra Milano e Roma, con diversi movimenti possibili e una strategia nerazzurra orientata a rinforzarsi pescando proprio dalla rosa giallorossa.