La Juventus si prepara a tornare in campo domani, 11 aprile, per una sfida delicatissima contro l’Atalanta a Bergamo. I bianconeri arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione, consapevoli dell’importanza della gara in chiave classifica. Juventus contro Atalanta rappresenta infatti uno scontro diretto che può indirizzare il finale di stagione.

Per la gara di domani, Luciano Spalletti dovrà però fare a meno di Weston McKennie, fermato dal giudice sportivo per squalifica. Un’assenza pesante a centrocampo, che costringerà il tecnico a rivedere qualcosa nelle rotazioni.

Al suo posto dovrebbe esserci Teun Koopmeiners, attualmente favorito su Fabio Miretti. L’olandese garantisce fisicità, inserimenti e qualità, caratteristiche che potrebbero risultare decisive in una partita così intensa.

Probabile formazione Juventus

Entrando nel dettaglio, la Juventus dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, puntando su un undici competitivo e ben equilibrato in ogni reparto. Tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio, ormai punto fermo della squadra. La linea difensiva vedrà Pierre Kalulu sulla destra, con Gleison Bremer e Lloyd Kelly al centro, mentre a sinistra agirà Andrea Cambiaso. Un reparto che unisce solidità fisica e capacità di impostazione.

A centrocampo spazio a Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, un trio che abbina qualità tecnica e dinamismo, fondamentale per reggere l’urto della mediana nerazzurra.

In attacco, invece, il tridente sarà composto da Francisco Conceição, Jonathan David e Kenan Yıldız. Velocità, fantasia e capacità realizzativa saranno le armi principali per mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceição, David, Yildiz. All. Spalletti

Ufficiale il rinnovo di Spalletti

Oggi 10 aprile, la Juventus ha comunicato che Luciano Spalletti ha firmato il rinnovo fino al 2028. Il tecnico di Certaldo ha firmato alla presenza dell’intera dirigenza formata da Comolli, Chiellini, Ottolini e Modesto, ma era presente anche John Elkann con il quale l’allenatore ha instaurato un grande feeling.

Inoltre, Spalletti ha voluto dare l’annuncio del rinnovo a tutta la squadra, riunendola sul campo della Continassa per festeggiare questo prolungamento. Adesso, l’allenatore potrà concentrarsi solo sul finale di campionato. Poi si penserà al mercato e alle strategie future. Ma l’unità di intenti tra le parti è totale la società vuole regalare all’allenatore i migliori i rinforzi perché l’obiettivo di tutti è chiaro: tornare a vincere il prima possibile.