Dopo più di quindici giorni la Juventus tornerà in campo per affrontare il Genoa. I bianconeri, dopo la pausa, vorranno riscattare il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo e per farlo si affideranno alla loro formazione migliore. Spalletti, però, ha un grande dubbio che riguarda l’attacco. Infatti, Vlahovic non è ancora pronto per giocare dal primo minuto perciò è aperto un ballottaggio tra Boga e David. Il tecnico di Certaldo dovrà decidere se giocare con un centravanti più puro come il canadese oppure se affidarsi all’ivoriano che inevitabilmente ha caratteristiche diverse.

Il dubbio verrà risolto solo domani 6 aprile a poche ore dal match contro il Genoa.

Juventus verso il 3-4-2-1

La Juventus si avvicina alla sfida contro il Genoa con idee nuove e una possibile svolta tattica studiata da Luciano Spalletti. Il tecnico sembra intenzionato a ridisegnare l’assetto della squadra puntando su un sistema più coperto ma allo stesso tempo dinamico, capace di garantire equilibrio tra i reparti.

Tra i pali dovrebbe trovare spazio Mattia Perin, che nelle ultime settimane ha convinto lo staff tecnico, guadagnando terreno rispetto a Michele Di Gregorio. Una scelta che testimonia la fiducia crescente nei suoi confronti. Il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly, tre profili con caratteristiche diverse ma complementari, ideali per sostenere una linea a tre.

Sulle corsie laterali si candidano Weston McKennie e Andrea Cambiaso, chiamati a garantire intensità e continuità nelle due fasi. In mezzo al campo resta da sciogliere il nodo legato a Manuel Locatelli, apparso non al meglio a livello di umore dopo gli impegni con la Nazionale. Se dovesse partire dalla panchina, sarebbe Teun Koopmeiners a prendere il suo posto accanto a Khéphren Thuram, che invece sembra certo di una maglia dal primo minuto. Nessun dubbio invece sulla linea offensiva alle spalle della punta: Kenan Yildiz e Francisco Conceicao saranno i riferimenti per creatività e imprevedibilità.

Davanti si apre il vero ballottaggio: Jeremie Boga parte leggermente avanti, ma Jonathan David è pronto a insidiare la titolarità dopo essere rientrato in ottime condizioni.

La decisione finale verrà presa nelle ore immediatamente precedenti al match. A gara in corso, invece, saranno importanti le soluzioni dalla panchina con Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik pronti a dare il loro contributo.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.

Attesi tre rinnovi

Nelle prossime settimane, la Juventus si occuperà in modo particolare della questione legata ai rinnovi di contratto. Il primo in ordine di tempo sarà Luciano Spalletti che è pronto a legarsi ai bianconeri fino al 2028. Dopodiché la Juventus cercherà di chiudere l’accordo anche per il Capitano Manuel Locatelli. Il numero 5 bianconero ha giocato una stagione di alto livello e perciò lo si vuole blindare.

Infine, si cercherà di arrivare ad un accordo con Dusan Vlahovic, la volontà di entrambe le parti c’è e si deve risolvere la questione legata ai bonus e alle commissioni. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri tra il club bianconero e il padre di DV9 per provare ad arrivare alla fumata bianca.