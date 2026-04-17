Manuel Locatelli ha ufficializzato il suo rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2030. L'annuncio è giunto con un messaggio carico di emozione e appartenenza, sottolineando il suo profondo legame con il club. Sui social, il centrocampista ha dichiarato: “La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore”. Indossare la fascia da capitano, ha aggiunto, lo “riempie di gioia e orgoglio”. Locatelli ha ringraziato famiglia, amici, agenti, compagni, tifosi e il club per la fiducia, concludendo: “Andiamo avanti insieme, per raggiungere traguardi sempre più importanti.

Fino alla fine”.

Legame e progetto bianconero

Il prolungamento di Locatelli conferma un legame profondo e duraturo con la Juventus. Cresciuto con la maglia bianconera nel cuore, ha scelto di proseguire la sua avventura in un ambiente che considera casa. Questa decisione incarna continuità e identità. Il rinnovo arriva in un momento significativo per la Juventus, impegnata a rafforzare la propria identità e a delineare un ambizioso progetto di rilancio. Manuel Locatelli, riconosciuto come leader silenzioso e punto di riferimento nello spogliatoio, è un tassello essenziale per il futuro del club, garantendo stabilità tecnica e carismatica.

L'accordo era prossimo all'ufficialità: il centrocampista si è recato alla Continassa con i suoi agenti, Edoardo Crnjar, Stefano Castelnovo, e il legale Cesare Di Cintio, per definire gli ultimi dettagli.

Questo prolungamento ribadisce la volontà della Juventus di blindare uno dei suoi uomini chiave, per qualità tecniche e forte personalità, in vista del nuovo ciclo societario.

Strategia di stabilità e visione futura

La firma di Locatelli si inserisce in una strategia più ampia di programmazione e stabilità che la Juventus sta perseguendo. Il club ha già rinnovato i contratti di altri profili importanti e avviato dialoghi con giocatori come Vlahović e Luciano Spalletti per un possibile prolungamento. L'obiettivo è costruire una squadra competitiva e resiliente, con una visione chiara per il futuro, consolidando la posizione della Juventus ai vertici del calcio.