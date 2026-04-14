La Juventus prosegue nel lavoro di consolidamento della propria ossatura e il prossimo tassello potrebbe essere rappresentato dal rinnovo di Manuel Locatelli. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che sul proprio account X ha scritto: "È in dirittura d'arrivo il rinnovo di Manuel Locatelli. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli (tra cui la durata contrattuale, 2030 o 2031). La firma potrebbe arrivare dopo Juve-Bologna". Una notizia che circolava già da diverse settimane e che ora sembra avvicinarsi alla fase conclusiva.

La dirigenza bianconera, infatti, è intenzionata a blindare quei giocatori che rappresentano lo zoccolo duro della squadra, assicurando continuità tecnica e progettuale in vista delle prossime stagioni.

Locatelli simbolo della continuità bianconera

Il centrocampista azzurro è diventato nel tempo uno dei punti di riferimento della Juventus, sia per il contributo in campo sia per il ruolo crescente all’interno dello spogliatoio. Il rinnovo del suo contratto si inserirebbe perfettamente nella strategia societaria di consolidare il gruppo, dopo i prolungamenti già firmati da Kenan Yildiz e Weston McKennie. La volontà del club è quella di dare stabilità a un nucleo che negli ultimi anni ha rappresentato la base su cui costruire il progetto tecnico.

Locatelli, con la sua esperienza e la capacità di interpretare più ruoli in mediana, è considerato una pedina fondamentale anche per il futuro. La definizione degli ultimi dettagli, tra cui la durata del contratto fino al 2030 o al 2031, testimonia come le parti siano ormai vicine all’accordo definitivo, con la firma che potrebbe arrivare subito dopo la sfida contro il Bologna.

Dopo Locatelli, possibile rinnovo per Vlahovic

Il lavoro della dirigenza, però, non si fermerebbe al centrocampista. Dopo Locatelli, potrebbe essere il turno di Dusan Vlahovic, altro elemento chiave dell’attacco bianconero. Nelle ultime dichiarazioni, l’amministratore delegato Comolli ha confermato la volontà della società di parlare con l’entourage del serbo al termine della stagione.

Tuttavia, dalle indiscrezioni filtrate, le parti avrebbero già trovato un accordo di base per un prolungamento a circa 6 milioni di euro a stagione per il classe 2000. Una mossa che rafforzerebbe ulteriormente la strategia di continuità della Juventus, intenzionata a mantenere i propri leader tecnici.