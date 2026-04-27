Ansia in Francia per Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale. Il fuoriclasse francese ha riportato un infortunio che, sebbene al momento non metta a rischio la sua partecipazione ai prossimi Mondiali del 2026, ha comunque destato preoccupazione. Il club spagnolo ha ufficialmente confermato una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra, senza però fornire dettagli sui tempi di recupero. L'episodio si è verificato nel finale della recente partita contro il Real Betis, quando Mbappé è stato costretto a lasciare il campo.

Le prime indiscrezioni dalla stampa spagnola suggeriscono che il giocatore sarà assente nella prossima sfida di Liga contro l’Espanyol e resta in dubbio per il cruciale Clasico contro il Barcellona, in programma il 10 maggio. Nonostante queste assenze imminenti, la presenza di Mbappé al ritiro dei Bleus, previsto per la fine di maggio in vista della rassegna iridata che prenderà il via l'11 giugno, non è al momento in discussione. La priorità è garantire il suo pieno recupero senza compromettere l'appuntamento più importante con la nazionale.

La stagione del Real Madrid e le sfide in Liga

La stagione in corso si è rivelata particolarmente impegnativa per il Real Madrid. La squadra è stata eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa del Re e ha subito una sconfitta nella finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona.

In campionato, il Real Madrid si trova attualmente a undici punti di distacco dai rivali catalani nella corsa al titolo della Liga, rendendo ogni infortunio a giocatori chiave, come Mbappé, un ulteriore ostacolo.

Monitoraggio del recupero e prospettive future

Il percorso di recupero di Kylian Mbappé sarà oggetto di un attento e costante monitoraggio da parte dello staff medico del Real Madrid. Sebbene non siano stati ancora comunicati dettagli ufficiali sui tempi precisi di rientro, l'obiettivo primario è assicurare il completo ristabilimento dell'attaccante. Questo è fondamentale non solo per gli ultimi impegni stagionali del club, ma soprattutto in vista della sua partecipazione con la nazionale francese ai Mondiali del 2026. La situazione verrà aggiornata progressivamente, con la Francia che attende con fiducia notizie rassicuranti sul suo capitano.