Durante una recente riunione del Consiglio federale, Gabriele Gravina, presidente dimissionario della FIGC, ha espresso una ferma opposizione al commissariamento della Federazione per via legislativa. Gravina ha categoricamente affermato che tale misura violerebbe il principio di autonomia, tutelato dagli statuti del CIO, della FIFA e della UEFA.

La questione è emersa durante la discussione su una bozza di decreto-legge del senatore Paolo Marcheschi. Sebbene il testo riprenda molte delle proposte di riforma avanzate da Gravina, il presidente dimissionario ha denunciato la gravità della parte che prevede il commissariamento per legge, definendola "non risolutiva dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti Cio, Fifa e Uefa".

La crisi profonda del calcio italiano

La posizione di Gravina si inserisce in un momento di profonda crisi per il calcio italiano. La Federazione si trova senza una guida stabile dopo le sue dimissioni, mentre il settore arbitrale è sotto i riflettori a causa di indagini e sospensioni di figure apicali. L'assenza dell'Italia dai Mondiali, unita alle recenti vicende giudiziarie, amplifica l'urgenza di una rifondazione totale del movimento calcistico nazionale.

Il governo valuta il commissariamento della FIGC come potenziale soluzione all'attuale stallo, sfruttando il contesto delle inchieste in corso. Tuttavia, l'ipotesi di un commissariamento imposto per legge solleva serie questioni sulla sua compatibilità con le normative internazionali che garantiscono l'autonomia delle federazioni sportive.

Il dibattito sul futuro della FIGC

Il commissariamento è visto da alcuni come un'opportunità per una riforma radicale del sistema, ma comporta il rischio di un aspro scontro istituzionale con gli organismi sportivi internazionali. La minaccia di sanzioni o esclusioni dalle competizioni europee è spesso impiegata come strumento di pressione, pur essendo improbabile che si concretizzi in provvedimenti reali. Nel frattempo, il sistema si sta già organizzando per l'elezione di un nuovo presidente, con l'intento di assicurare continuità e stabilità alla guida della Federazione.

Il dibattito rimane aperto, bilanciando la necessità di risolvere una crisi strutturale con la salvaguardia dell'autonomia sportiva, principio riconosciuto a livello globale. Le prossime settimane saranno cruciali per definire la direzione futura del calcio italiano e le implicazioni delle decisioni istituzionali.