La Juventus si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Milano con importanti novità positive per i propri sostenitori. Il giovane talento Kenan Yildiz ha infatti completato il suo percorso di recupero dagli acciacchi fisici che lo avevano tenuto fermo nei giorni scorsi, rendendosi pienamente disponibile per lo staff tecnico bianconero. Una notizia che si affianca al rientro tra i convocati di Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo che aveva dovuto saltare le recenti sfide contro Atalanta e Bologna a causa di un infortunio muscolare.

Il ritorno in campo di entrambi i giocatori rappresenta un significativo rinforzo per la formazione piemontese, impegnata in un cruciale scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra è già partita alla volta di Milano, determinata ad affrontare il Milan in una gara che si preannuncia decisiva per le ambizioni stagionali e per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

I recuperi chiave per la sfida di San Siro

Il recupero di Yildiz, il talentuoso fantasista turco, è stato totale, e il giocatore è ora a disposizione senza alcuna limitazione, pronto a offrire il suo contributo. Parallelamente, Dusan Vlahovic figura nuovamente nell'elenco dei convocati dopo aver superato il problema muscolare che lo aveva costretto a un periodo di stop. La Juventus potrà così fare affidamento su due pedine fondamentali per il proprio reparto offensivo, in vista della delicata sfida contro i rossoneri.

L'incontro si disputerà nell'iconico stadio di San Siro, con il fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. La posta in gioco è elevatissima, considerando che sia la Juventus che il Milan sono in piena lotta per conquistare un prezioso posto nella prestigiosa competizione europea.

La lista completa dei convocati e le assenze

Oltre ai rientri di Yildiz e Vlahovic, la lista dei convocati include anche altri giocatori che hanno superato recenti problemi fisici, come Holm, Thuram e Adzic. Permangono invece le assenze di Cabal e Milik, entrambi indisponibili fino al termine della stagione a causa di infortuni pregressi. L'elenco completo dei calciatori a disposizione per la trasferta milanese è il seguente: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio; Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, Miretti, McKennie, Thuram, Kostic, Adzic; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda e David.

La Juventus si presenta dunque a questo appuntamento cruciale con una rosa quasi al completo, pronta a giocarsi tutte le proprie carte contro il Milan in quella che si annuncia come una delle partite più sentite e significative dell'intera stagione calcistica.