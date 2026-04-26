L'attaccante della Lazio, Tijjani Noslin, ha espresso soddisfazione per la vittoria sull'Atalanta, un successo che ha reso felici squadra e tifosi. In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, Noslin ha dichiarato: "Abbiamo vinto una partita difficile e siamo contenti di essere arrivati in finale. Ora troveremo l'Inter, una grande squadra che è in testa al campionato. Sarà una gara complicata ma daremo tutto per regalare il trofeo ai nostri sostenitori". La determinazione è chiara.

Noslin ha elogiato il compagno Edoardo Motta, protagonista dopo l'infortunio di Provedel: "Edoardo si è sempre allenato bene, è stato bravo a farsi trovare pronto dopo l'infortunio di Provedel.

Spero possa continuare così e aiutarci a vincere la Coppa Italia, sono molto orgoglioso della sua crescita". Le sue parole, ai canali ufficiali del club, sono giunte prima del match con l'Udinese.

La mentalità della Lazio nel finale di stagione

Sulle sfide in campionato, Noslin ha evidenziato la mentalità vincente della squadra: "Le vivremo con la stessa mentalità, vogliamo vincere ogni partita, a prescindere dall'avversario e dalla competizione. Sicuramente saremo un po' più rilassati a livello mentale ma lotteremo per conquistare i tre punti". Sottolineato il supporto dei tifosi: "Vedere i tifosi a Formello e poi in aeroporto, prima e dopo l'Atalanta, ci ha aiutato molto".

Il rapporto con Sarri e gli obiettivi di Noslin

Sul tecnico Maurizio Sarri, Tijjani Noslin ha affermato: "Mi ha trasmesso da subito fiducia, mi dice sempre di aspettare e sfruttare l'occasione per dimostrare il mio valore. Sto imparando tanto da lui, soprattutto a livello tattico, su come devo posizionarmi in fase di non possesso. Per Sarri la difesa è fondamentale. Adesso sfrutterò la sua esperienza per cercare di segnare di più". L'olandese ha infine ribadito la volontà di aiutare la Lazio a vincere, sia da ala che da attaccante centrale: "Cercherò di segnare di più, so di avere le qualità per farlo".

La Lazio si prepara a un finale di stagione intenso, con l'intenzione di lottare su tutti i fronti e regalare una soddisfazione ai propri tifosi.