L'Inter ha compiuto un passo decisivo verso la conquista dello Scudetto, imponendosi con un emozionante 4-3 in trasferta contro il Como nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Questa fondamentale vittoria permette ai nerazzurri di allungare il proprio vantaggio sul Napoli, fermato sull'1-1 dal Parma, portandosi a nove punti di distanza quando mancano solamente sei turni alla conclusione del campionato.

La sfida tra Como e Inter si è rivelata un vero e proprio spettacolo, ricca di capovolgimenti di fronte e reti. I padroni di casa hanno sorpreso, portandosi in vantaggio al 36’ con Valle e raddoppiando al 45’ grazie a Nico Paz.

Tuttavia, l'Inter ha dimostrato grande carattere, accorciando le distanze già nel recupero del primo tempo con Thuram. La ripresa ha visto i nerazzurri completare la rimonta: ancora Thuram ha firmato il pareggio al 49’. Spinta dall'entusiasmo, l'Inter ha premuto sull'acceleratore, trovando il sorpasso con Dumfries al 59’, autore poi anche della rete del 2-4 al 72’. Nonostante un rigore trasformato da Da Cunha all’89’ abbia riaperto la partita, il Como non è riuscito a trovare il gol che avrebbe ristabilito la parità. L'Inter ha così conquistato tre punti di capitale importanza, che la proiettano sempre più vicina al titolo tricolore.

Il Napoli frena la corsa, l'Inter allunga in classifica

Nel pomeriggio, il Napoli non è riuscito a ottenere i tre punti sul campo del Parma, accontentandosi di un pareggio per 1-1.

La partita ha visto i ducali portarsi subito in vantaggio grazie a Strefezza, che ha siglato l'1-0 al primo minuto di gioco. Il pareggio dei partenopei è arrivato allo scoccare dell’ora di gioco, con la rete di McTominay. Nonostante gli sforzi per la rimonta, la squadra campana non è riuscita a conquistare la vittoria, vedendo così l'Inter aumentare il proprio distacco in cima alla classifica.

Con questi risultati, la classifica aggiornata della Serie A vede l'Inter saldamente al comando con 75 punti. Il Napoli segue a 66 punti, con il Milan a 63 e la Juventus a 60. Il Como si mantiene a 58 punti, mentre la Roma è a quota 57. Sebbene la lotta per le posizioni europee e per la salvezza rimanga ancora intensa e aperta, il cammino verso lo Scudetto sembra ormai chiaramente indirizzato in favore della formazione nerazzurra.

Risultati dellagiornata e prospettive future

La trentaduesima giornata ha offerto anche altri spunti interessanti. Il Genoa ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Sassuolo, portandosi a nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione e consolidando la propria posizione. Anche il Bologna ha festeggiato un successo contro il Lecce, rafforzando l'ottava posizione in classifica. Il prossimo turno si preannuncia altrettanto avvincente: l'Inter affronterà il Cagliari, mentre il Napoli ospiterà la Lazio. Questi incontri potrebbero rappresentare un ulteriore capitolo nella corsa al titolo, con i nerazzurri che avranno l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente alla conquista del tricolore.