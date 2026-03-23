Il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina rischia di lasciare strascichi ben più profondi di quanto il risultato possa far pensare. L’Inter resta sì al comando della classifica, ma non più con la stessa solidità mostrata fino a poche settimane fa. La squadra guidata da Cristian Chivu mantiene un vantaggio di +6 sul Milan e di +7 sul Napoli, ma la sensazione è che il margine, pur rassicurante, non basti a garantire tranquillità in un finale di stagione che si preannuncia insidioso.

Calendario e pressioni: Roma e Como come snodi decisivi

All’orizzonte, infatti, si profilano due sfide tutt’altro che banali.

La prima è quella casalinga contro la Roma, seguita poi dalla delicata trasferta sul campo del Como, autentica rivelazione del campionato. Due partite che, se affrontate con superficialità, potrebbero costare punti pesantissimi.

La storia recente dell’Inter invita alla prudenza: i nerazzurri hanno già vissuto stagioni in cui, pur partendo da favoriti, si sono visti sfuggire lo scudetto a causa di cali di tensione nei momenti decisivi. In questo contesto, anche la gestione tecnica rappresenta un’incognita. Chivu, alla sua prima vera esperienza alla guida di una squadra di vertice, è chiamato a dimostrare di avere la solidità necessaria per gestire la pressione di un finale di stagione così delicato.

La tenuta mentale del gruppo sarà determinante tanto quanto quella fisica.

Spiragli positivi: scontri diretti e ritorno di Lautaro

Non mancano, tuttavia, elementi che possono far guardare con ottimismo al futuro nerazzurro. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, il calendario potrebbe offrire un assist importante: oltre a Inter-Roma, è infatti in programma lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Un incrocio che inevitabilmente porterà almeno una delle due rivali a perdere punti, o entrambe in caso di pareggio.

Se l’Inter dovesse riuscire a imporsi sulla compagine di Gian Piero Gasperini, potrebbe dunque rafforzare ulteriormente la propria posizione in classifica, approfittando dei passi falsi altrui.

A questo si aggiunge una notizia incoraggiante sul fronte infermeria: Lautaro Martínez è vicino al pieno recupero dopo settimane di stop. Il suo ritorno rappresenterebbe un’arma fondamentale per l’attacco nerazzurro, sia in termini di gol che di leadership. Insomma, il cammino verso lo scudetto resta nelle mani dell’Inter, ma il pareggio con la Fiorentina ha ricordato a tutti che nulla è ancora deciso.