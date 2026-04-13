Il campionato di Serie A ha vissuto una giornata di svolta decisiva, che ha ridisegnato in modo significativo gli equilibri nella corsa al titolo. Mentre il Napoli non è riuscito ad andare oltre un pareggio per 1-1 sul difficile campo del Parma, l’Inter ha compiuto una rimonta spettacolare e ha conquistato una vittoria per 4-3 contro il Como. Questi risultati hanno permesso ai nerazzurri di consolidare ulteriormente il proprio primato in classifica, avvicinandosi in maniera prepotente alla conquista dello scudetto, che ora sembra a portata di mano.

Il Napoli rallenta la corsa scudetto a Parma

Dopo una serie impressionante di cinque successi consecutivi che avevano alimentato le speranze, il Napoli ha visto la sua striscia positiva interrompersi con un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Parma. La partita è iniziata nel peggiore dei modi per gli azzurri, che si sono trovati in svantaggio dopo appena 33 secondi di gioco, a causa di una rete fulminea siglata da Strefezza. La reazione della formazione partenopea non si è fatta attendere, con McTominay che è riuscito a ristabilire la parità, riportando il risultato sull'1-1. Nonostante un intenso assedio finale e numerosi tentativi volti a trovare il gol della vittoria, la squadra campana non è riuscita a superare la determinata difesa emiliana, fermandosi così su un pareggio che, in questo momento della stagione, ha il sapore di un'occasione mancata.

Questo esito ha mantenuto il Napoli al secondo posto in classifica, ma ha anche ampliato il distacco dalla vetta, rendendo la rincorsa al titolo estremamente ardua.

La spettacolare rimonta dell'Inter a Como

L'Inter, che prima di questa giornata vantava già un solido vantaggio di sei punti sugli azzurri, ha affrontato una sfida tutt'altro che semplice sul campo del Como. I nerazzurri si sono trovati in una situazione di grande e inaspettata difficoltà, sotto di due reti a zero a metà gara, facendo temere un possibile e pesante passo falso che avrebbe potuto riaprire i giochi. Tuttavia, la squadra milanese ha dimostrato una notevole capacità di reazione e una grande forza mentale. Thuram è stato il protagonista indiscusso della rimonta, segnando una rete cruciale tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, riaprendo così le sorti dell'incontro e infondendo nuova fiducia.

A completare l'opera e a regalare una vittoria fondamentale per 4-3 ai nerazzurri è stata la doppietta decisiva di Dumfries, che ha sigillato il risultato. Grazie a questo successo, a sole sei giornate dal termine del campionato, la classifica vede l'Inter salire a quota 75 punti, mentre il Napoli si ferma a 66. Un divario di ben nove punti che rende il traguardo dello scudetto per l'Inter quasi una formalità.

Classifica e scenari futuri in Serie A

La combinazione del pareggio del Napoli e della vittoria dell'Inter ha avuto un impatto significativo sulla lotta per il titolo, rendendo il discorso scudetto ormai praticamente chiuso a favore dei nerazzurri. Per quanto riguarda le altre posizioni di vertice, il Milan, che sta attraversando un periodo di involuzione e risultati altalenanti, è rimasto fermo a 63 punti.

I rossoneri dovranno ora concentrarsi con determinazione sull'obiettivo di blindare la propria posizione per la qualificazione alla prossima prestigiosa Champions League, un traguardo fondamentale per la società. La volata per le altre posizioni europee, invece, rimane più che mai aperta e avvincente, con diverse squadre ancora in lizza per conquistare un ambito posto nelle competizioni continentali, promettendo un finale di stagione ricco di emozioni.