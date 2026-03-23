Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Inter si sono divise la posta in palio con un pareggio per 1-1, in una sfida avvincente che ha visto i nerazzurri illudersi con un gol lampo di Francesco Pio Esposito, prima che Cher Ndour ristabilisse l'equilibrio nella ripresa. Un risultato che riflette la determinazione di entrambe le formazioni e che ha avuto ripercussioni sulla classifica, in un momento cruciale del campionato.

Esposito illumina l'avvio nerazzurro con un gol lampo

L'Inter ha sbloccato il risultato dopo appena un minuto dal fischio d'inizio, con un'azione fulminea che ha colto di sorpresa la difesa viola.

È stato il giovane attaccante Francesco Pio Esposito a firmare la rete del vantaggio, sfruttando al meglio un preciso cross proveniente dalla fascia e servito da Nicolò Barella. Con un colpo di testa potente e angolato, Esposito ha insaccato il pallone alle spalle del portiere avversario, dimostrando ancora una volta le sue notevoli qualità e il suo innato senso del gol. Questa rete, arrivata in un momento cruciale della partita, ha confermato il talento del promettente calciatore, già distintosi in questa stagione, e ha dato un'immediata spinta psicologica ai nerazzurri.

La reazione viola e il pareggio di Ndour nella ripresa

Nonostante lo svantaggio iniziale, subito a freddo, la Fiorentina non si è data per vinta e ha saputo reagire con grande carattere, cercando con insistenza la via del gol per ristabilire la parità.

Nella ripresa, la perseveranza dei viola è stata finalmente premiata: al minuto settantasette, è stato Cher Ndour a trovare la rete del pareggio, riaccendendo le speranze dei tifosi di casa. Il centrocampista ha approfittato di un rimpallo fortunoso sul portiere avversario, Sommer, che non è riuscito a bloccare la sfera, e con prontezza ha depositato il pallone in rete. Un gol fondamentale che ha regalato un punto prezioso alla squadra di casa, dimostrando la sua capacità di non arrendersi e di lottare fino alla fine.

Un pareggio che muove la classifica e le ambizioni

Il risultato finale di 1-1 al Franchi evidenzia la tenacia della Fiorentina, che, reduce da una stagione complessa, ha mostrato segnali di risveglio e ha saputo reagire con forza dopo aver subito il gol a freddo, mettendo in seria difficoltà la capolista.

Per l'Inter, sebbene il pareggio consenta di mantenere la leadership in classifica, il margine sul Milan si è ridotto a sei punti, rendendo la corsa al titolo più serrata e avvincente. Il gol di Esposito al primo minuto è stato una chiara dimostrazione del suo talento e della sua capacità di incidere, mentre la rete di Ndour, scaturita da un errore del portiere, ha permesso ai viola di conquistare un punto meritato. I nerazzurri hanno tentato di trovare il gol della vittoria nel finale, ma la difesa della Fiorentina ha retto con solidità, impedendo ulteriori modifiche al risultato e confermando la propria ritrovata compattezza.