Alla vigilia della semifinale di Champions League contro l'Arsenal, che vedrà l'Atletico Madrid scendere in campo al Wanda Metropolitano, il tecnico Diego Simeone ha espresso il suo stato d'animo con chiarezza. "Non c'è pressione, c'è responsabilità e un'emozione particolare", ha dichiarato l'allenatore argentino, sottolineando l'importanza dell'appuntamento. Nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, Simeone ha ribadito la sua gratitudine: "Sono fortunato ad avere i miei figli, le mie figlie, mia moglie e mia madre. Ho solo motivi per essere grato".

L'Atletico Madrid arriva a questa cruciale sfida dopo aver superato il Barcellona nei quarti di finale, e si prepara ad affrontare un avversario ritenuto ostico come l'Arsenal. Simeone ha evidenziato la forza degli inglesi, in particolare sui calci piazzati, e ha enfatizzato l'approccio con cui la sua squadra dovrà scendere in campo. "È straordinario giocare un'altra semifinale. È meraviglioso. Incredibile. Quella fede, quell'entusiasmo, quell'energia contagiosa dei tifosi è meravigliosa", ha affermato il tecnico, aggiungendo: "Affronteremo un avversario difficile, forte sui calci piazzati, e andremo lì con tutte le nostre speranze".

Il "Cholo" ha poi approfondito la sua visione sulla dicotomia tra aspirazioni e concretezza.

"Sognare è bello, ma la realtà è ciò che accade sulla terra. Non c'è pressione, c'è responsabilità", ha spiegato Simeone, evidenziando l'emozione di essere vicini a un grande obiettivo che il club non ha mai raggiunto. Questa semifinale rappresenta infatti un passo fondamentale verso un traguardo storico per l'Atletico Madrid.

La strategia e il ruolo determinante dei calciatori

Simeone ha posto l'accento sulla necessità di una preparazione meticolosa, pur riconoscendo che il destino della partita sarà nelle mani dei suoi uomini. "Dobbiamo prepararci per giocare. Alla fine, sono i giocatori a decidere in base alla loro esperienza, personalità ed etica del lavoro", ha dichiarato. La strategia è chiara: "Vogliamo giocare la partita che abbiamo in mente e portarla dove possiamo far loro del male.

Abbiamo bisogno che la fortuna sia dalla nostra parte. Dobbiamo giocare con intensità, con il nostro stile di gioco".

Interrogato sulla percezione che la Champions League possa "dover qualcosa" all'Atletico, dopo le tre finali perse nella sua storia, Simeone ha risposto con fermezza. "Una competizione non deve nulla a nessuno. Le cose vanno guadagnate e conquistate. Bisogna lavorare duro, uscire e prendersi ciò che si vuole, sperando che la fortuna sia dalla nostra parte". Il tecnico ha inoltre rimarcato l'importanza dell'approccio mostrato dalla squadra nelle recenti gare a eliminazione diretta, sia in Coppa del Re che in Champions, dove l'intensità e il peculiare stile di gioco sono stati fattori determinanti per il successo.

Il percorso stagionale e l'unica chance europea

La stagione dell'Atletico Madrid è stata caratterizzata da diverse sfide. La squadra si trova attualmente al quarto posto in Liga, con un distacco di venticinque punti dalla capolista Barcellona, e la corsa al titolo nazionale è di fatto conclusa da gennaio. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge la recente sconfitta ai rigori nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. In questo contesto, la Champions League emerge come l'unica e ultima possibilità per il club di conquistare un trofeo in questa annata sportiva.

Di fronte a tale scenario, Simeone mantiene la sua filosofia, preferendo la concretezza del campo al mero sogno. "Sognare è bello, ma la realtà è ciò che accade sulla terra.

Realtà è ciò che facciamo e ciò che Dio vuole. Così ci comportiamo", ha ribadito. L'allenatore argentino ha concluso il suo intervento sottolineando il valore inestimabile della fede e dell'entusiasmo che circondano la squadra, elementi che considera cruciali per affrontare una sfida di tale portata e per alimentare le speranze di successo in Europa.