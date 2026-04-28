Il futuro di Bernardo Silva si arricchisce di nuove possibilità e per la Juventus la strada per portare il fantasista portoghese alla Continassa sembra diventare sempre più in salita. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, anche il Real Madrid si sarebbe aggiunto alla lista delle società interessate al centrocampista lusitano, pronto a lasciare il Manchester City a parametro zero il prossimo giugno.

Una notizia che potrebbe far storce il naso alla Continassa, dove da tempo sarebbero sulle tracce del classe '94. Bernardo rappresenterebbe infatti uno dei profili ideali per alzare il livello tecnico della rosa di Luciano Spalletti, ma la concorrenza internazionale rischia di trasformare un'idea in un sogno quasi proibitivo.

Jorge Mendes avrebbe proposto Bernardo Silva al Real Madrid

Dietro al possibile inserimento del Real Madrid ci sarebbe la regia di Jorge Mendes, uno degli agenti più influenti del panorama mondiale e da sempre molto vicino al club madrileno. Sarebbe stato proprio lui a proporre Bernardo Silva ai blancos, aprendo così uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava meno probabile.

Il Real osserva con attenzione, anche perché poter prendere un giocatore di questo livello senza pagare il cartellino rappresenta un’occasione di mercato rarissima. Esperienza internazionale, duttilità tattica e qualità tecnica fanno del portoghese un’opportunità perfetta per chiunque voglia vincere subito.

Juventus, il rischio è quello di restare schiacciati fra due giganti del calcio spagnolo

Per Damien Comolli e la dirigenza juventina la situazione si complica ulteriormente. Già il pressing del Barcellona rappresentava un ostacolo importante, visto che il club catalano segue Bernardo Silva da tempo e continua a considerarlo una priorità tecnica.

Con l’eventuale inserimento anche del Real Madrid, però, la trattativa rischia di diventare quasi impossibile. Per blasone, appeal internazionale e capacità economica, la Juventus oggi faticherebbe a competere con due giganti del calcio spagnolo di questo spessore. I bianconeri resteranno quindi alla finestra, ma il sogno Bernardo Silva si starebbe rivelando sempre più complicato da realizzare.