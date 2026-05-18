Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Luciano Spalletti ha detto: "Che succederà alla Juventus dopo l'apocalisse che è andata in scena dopo il KO con la Fiorentina? Perché di apocalisse si deve parlare, visto che quasi sicuramente la squadra non andrà in Champions League e di conseguenza dovrà fare il mercato senza l'ausilio dei proventi della UEFA. Cosa succederà nelle prossime settimane? Beh sentendo quello che ha detto Spalletti nel post partita coi viola bisogna fare un ragionamento anche sul tecnico.

Il toscano, riferendosi al colloquio che avrà con Elkann, ha parlato di un chiarimento generico e del lavoro che lui stesso ha svolto alla Continassa. Questo si potrebbe tradurre con alcune voci che mi sono arrivate e che avrebbero voluto Spalletti pronto a valutare le dimissioni qualora la squadra non c'entrasse la Champions League. Sono cose che ho saputo dopo Lecce, quando l'allenatore si lamentò pubblicamente di Comolli e della questione degli attaccanti che non vennero presi a gennaio".

Juventus, Chirico: 'Secondo Spalletti sarebbe inutile restare senza Champions'

Chirico ha proseguito: "Spalletti ha anche detto privatamente ad alcuni interlocutori che sarebbe inutile restare alla Juventus qualora la squadra non entrasse in Champions e questo per un caos generale all'interno della società.

In conferenza stampa ieri il toscano ha confermato la sua volontà di parlare con Elkann e quando accadrà ammetterà di aver fallito e quindi presenterà le sue dimissioni. Vediamo l'ad di Exor come reagirà e se accetterà l'idea di Spalletti oppure farà di nuovo piazza pulita all'interno della società. Perché qualche testa dovrà saltare".

Il giornalista ha concluso: "Spalletti continua a dire che la Juve ha fatto una grande stagione e su questo io non sono assolutamente d'accordo. La squadra è stata costantemente sull'ottovolante, al netto di qualche progresso che alcune individualità hanno effettuato. Tante partite sono state sbagliate e il toscano non si spiega le motivazioni del perché in settimana preparano cose che poi non riesco a replicare in partita".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Possiamo cambiare tutti gli allenatori di questo mondo...ma finché in campo andranno certi elementi i risultati saranno sempre gli stessi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Non succederà niente di buono finché Elkann rimarrà alla guida di questo club".