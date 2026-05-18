La Roma si prepara ad affrontare l'ultima e cruciale partita della stagione, che vedrà i giallorossi opporsi al Verona in un incontro di fondamentale importanza. Tuttavia, la squadra capitolina dovrà fare i conti con importanti assenze e significative incertezze che complicano notevolmente la preparazione al match. Il difensore chiave Evan Ndicka è stato ufficialmente dichiarato indisponibile a causa di un serio infortunio muscolare. A ciò si aggiungono i dubbi sulle condizioni di due pilastri del centrocampo, Lorenzo Pellegrini e Manu Koné, la cui partecipazione sarà decisa solo dopo un attento e scrupoloso monitoraggio quotidiano.

Evan Ndicka: l'infortunio che ferma il difensore giallorosso

L'episodio che ha costretto Evan Ndicka a fermarsi si è verificato durante il primo tempo del recente e sentito derby, un momento che ha subito destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Il difensore è stato obbligato a lasciare il terreno di gioco, e gli esami strumentali successivi hanno purtroppo confermato la gravità del problema: una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Questa diagnosi implica l'impossibilità per Ndicka di prendere parte alla sfida conclusiva del campionato contro il Verona, un'assenza che si preannuncia come una perdita considerevole per la linea difensiva della Roma, specialmente in un incontro che riveste un'importanza capitale per le ambizioni stagionali della squadra e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le condizioni incerte di Lorenzo Pellegrini e Manu Koné: il punto della situazione

Le preoccupazioni per lo staff tecnico della Roma non si limitano al solo Ndicka. Anche il capitano Lorenzo Pellegrini, figura carismatica e punto di riferimento in campo, e il dinamico centrocampista Manu Koné sono alle prese con problemi fisici che ne mettono seriamente in discussione la presenza. Pellegrini, in particolare, sta gestendo un'infiammazione localizzata sulla cicatrice del bicipite femorale destro. Questa condizione richiede un approccio estremamente cauto e una gestione meticolosa per evitare qualsiasi tipo di complicazione che possa compromettere il suo recupero.

Simultaneamente, il francese Manu Koné presenta un sovraccarico muscolare.

Sebbene questo tipo di problema possa apparire meno grave di una lesione vera e propria, è comunque sufficiente a limitare la piena espressione fisica del giocatore e a renderne incerta la disponibilità per un match così rilevante. Entrambi i calciatori saranno sottoposti a valutazioni mediche quotidiane e a un regime di monitoraggio intensivo. Il loro stato di forma verrà attentamente osservato nei prossimi giorni per determinare se potranno essere a disposizione per la decisiva gara contro l'Hellas Verona, un match che potrebbe influenzare significativamente il percorso finale della Roma in campionato e le sue prospettive future.