Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X piuttosto duro nei confronti della Juventus e della gestione societaria degli ultimi anni della vecchia signora: "La Matrioska Juve: sviti Elkann e trovi Comolli, sviti Comolli e trovi Giuntoli, sviti Giuntoli e trovi Allegri e poi Motta, Tudor, Spalletti. Una tragicommedia senza fine. I milioni buttati a centinaia da Giuntoli e Comolli, gli introiti Champions che verranno meno e le sanzioni in arrivo dall'UEFA".

Tanti calciatori pagati a peso d'oro

Il giornalista Paolo Ziliani ha tracciato un quadro estremamente severo della situazione attraversata dalla Juventus, soffermandosi sia sugli aspetti sportivi sia sulle pesanti conseguenze economiche che potrebbero ricadere sul club.

Secondo Ziliani, i bilanci bianconeri continuerebbero a essere appesantiti da investimenti rivelatisi deludenti, citando in particolare profili come Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners, considerati simboli di un progetto tecnico e gestionale fallimentare.

Il giornalista ha evidenziato come il pesante ko interno contro la Fiorentina abbia aggravato ulteriormente la crisi juventina, con ricadute immediate sulla stagione in corso e ripercussioni significative anche sul futuro prossimo. Ziliani ha sostenuto che la sconfitta avrebbe rappresentato il punto di rottura di una situazione già estremamente compromessa, sottolineando come la squadra sia passata in poche ore da una posizione favorevole in classifica a un preoccupante sesto posto, superata da club come Milan, Roma e Como.

Juve, le sanzioni della UEFA sono uno spettro difficile da ignorare

Nel suo messaggi, Ziliani ha inoltre richiamato l’attenzione sulle possibili sanzioni della UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario. Secondo il giornalista, l’organismo guidato da Aleksander Ceferin sarebbe pronto a intervenire con misure restrittive che potrebbero limitare pesantemente l’operatività della Juventus sul mercato, compromettendo ulteriormente la possibilità di rilancio del club.

Ziliani ha infine sottolineato come il mancato accesso alla prossima UEFA Champions League rappresenterebbe un danno economico enorme, privando la società degli introiti UEFA stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro, risorse considerate fondamentali per garantire equilibrio finanziario e competitività tecnica.