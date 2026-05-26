Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con il direttore sportivo Giovanni Manna e l’amministratore delegato Chiavelli, ha intensificato gli incontri per la scelta del nuovo allenatore. La decisione è attesa entro una settimana, termine imposto da De Laurentiis prima di partire per gli Stati Uniti, dove seguirà il Mondiale.

Nessun colloquio diretto è previsto con i candidati principali, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano; i contatti avvengono tramite i loro agenti. Una telefonata esplorativa con Thiago Motta non ha modificato le valutazioni, restringendo la rosa a Allegri e Italiano.

De Laurentiis valuterà pro e contro di ogni soluzione e le richieste dei tecnici prima della scelta definitiva.

Scadenza tecnico e mercato

La scadenza imposta da De Laurentiis coincide con la sua imminente partenza per gli Stati Uniti. L’obiettivo è siglare l'accordo con il nuovo allenatore prima di lasciare l’Italia, per poi dedicarsi al mercato. Manna si confronterà con il tecnico scelto per pianificare acquisti e cessioni, con i primi contatti tra i club già avviati.

Rilevante la posizione di Romelu Lukaku. L’attaccante, in un’intervista a RTBF, ha chiarito di avere ancora un anno di contratto con il Napoli (fino al 30 giugno 2027) e di non aver mai richiesto la cessione. Lukaku ha manifestato irritazione per ricostruzioni mediatiche, precisando di essere rientrato in Belgio per recupero fisico, non per vacanza.

Il suo futuro dipenderà dalle valutazioni del nuovo allenatore, sebbene De Laurentiis non abbia dimenticato l’episodio dello scorso marzo, quando Lukaku si trattenne in Belgio senza autorizzazione del club.

De Laurentiis: la scelta chiave

La scelta del nuovo allenatore, successore di Antonio Conte, è una delle decisioni più cruciali per il Napoli. De Laurentiis intende definire il nome prima della sua partenza per gli Stati Uniti, dove trascorrerà tre settimane tra Los Angeles e impegni legati al Mondiale. Questa tempistica evidenzia la sua ferma volontà di avere il nuovo tecnico già individuato entro fine settimana.

La nomina del tecnico influenzerà direttamente mercato e gestione della rosa, con attenzione alla situazione di Lukaku e ai potenziali movimenti in entrata e in uscita. La decisione finale spetta unicamente a De Laurentiis, che intende valutare ogni aspetto prima di procedere alla firma.