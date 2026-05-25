L'era di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si è ufficialmente conclusa. La separazione è stata formalizzata con una conferenza stampa congiunta che ha visto protagonisti l'allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, tenutasi al termine della partita contro l'Udinese. L'attenzione del club partenopeo è ora interamente rivolta alla scelta del nuovo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione, un passaggio cruciale per il futuro azzurro.

La ricerca del nuovo tecnico

Il presidente De Laurentiis ha delineato i criteri per la selezione del prossimo allenatore, indicando che la decisione sarà influenzata anche dagli esiti delle qualificazioni alla Champions League di altre squadre italiane, oltre a Inter e Napoli.

Il nome che figura in cima alla lista delle preferenze presidenziali è quello di Massimiliano Allegri. La sua attuale situazione contrattuale con il Milan, in scadenza a giugno del prossimo anno, rappresenta un potenziale ostacolo. Tuttavia, l'eliminazione del Milan dalla prossima edizione della Champions League potrebbe favorire concretamente questa ipotesi. In alternativa, il club sta valutando con attenzione la candidatura di Vincenzo Italiano, attualmente legato al Bologna da un contratto che scadrà tra un anno.

Strategie di mercato e composizione della rosa

Nei prossimi giorni, il direttore sportivo Giovanni Manna intensificherà i contatti e le trattative per iniziare a definire la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore.

De Laurentiis ha specificato che il Napoli potrà contare su circa trenta calciatori, includendo i numerosi rientri dai prestiti. Le operazioni di mercato saranno mirate a specifici aggiustamenti, con l'obiettivo di ridurre il monte ingaggi e senza prevedere una campagna acquisti faraonica. L'intento è quello di adattare la squadra alle esigenze e al modulo della nuova guida tecnica, mantenendo un approccio sostenibile.

Il progetto del nuovo stadio

Parallelamente alla ricerca del tecnico, un'altra priorità per il presidente De Laurentiis è la realizzazione di un nuovo stadio. È stata ribadita l'intenzione di costruire un impianto moderno da 70 mila posti sui terreni di proprietà della Q8. Con quest'ultima, sono in corso trattative avanzate per l'acquisizione dei suoli.

Questo ambizioso progetto, che De Laurentiis prevede di concretizzare entro due anni, richiederà un impegno economico molto significativo. Per tale ragione, il club dovrà mantenere una gestione finanziaria rigorosa e un bilancio in grado di supportare un tale sforzo.

Italiano: un forte candidato per il Napoli

Nel contesto delle trattative per la guida tecnica, Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia con il Bologna nella stagione precedente, emerge come uno dei principali candidati per la panchina del Napoli. Le precedenti discussioni con Allegri e Sarri avrebbero incontrato delle difficoltà, spingendo il presidente De Laurentiis a concentrare l'attenzione sulla candidatura di Italiano per il rilancio del progetto sportivo partenopeo.